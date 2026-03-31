Сергей Васильев назначен управляющим директором DIGITAL TWIGA

На новой должности эксперт будет отвечать за развитие продуктовой экспертизы агентства, укрепление позиций компании в сегменте диджитал-медиа и развитие клиентского портфеля. Об этом Sostav рассказали в компании.



DIGITAL TWIGA — часть медиа блока TWIGA CG, специализирующаяся на разработке и реализации стратегий присутствия брендов в цифровой среде. Экспертиза агентства охватывает поисковый маркетинг, таргетированную рекламу, программатик и RTB-закупки, медиапланирование и медиабаинг, а также внедрение и развитие CRM-решений, обеспечивая комплексное управление эффективностью цифровых коммуникаций.

Сергей Васильев, управляющий директор DIGITAL TWIGA: Благодарен команде и совету директоров за доверие. Впереди большой объем работы: нам предстоит усиливать продуктовую экспертизу, развивать технологические решения и масштабировать диджитал-направление. При этом ключевыми приоритетами для нас остаются высокий уровень сервиса, прозрачность работы и качество экспертизы, которые позволяют клиентам получать измеримый бизнес-результат.

Никита Башмаков, управляющий партнер медиа блока TWIGA CG: Сергей прошел в компании большой путь — от линейного аккаунт-менеджера до руководителя крупнейшего бизнес-юнита группы TWIGA, и для нас это особенно ценно. Это пример сильного внутреннего роста и глубокой экспертизы, сформированной внутри команды. Мы находимся в фазе активного роста, и я уверен, что с его назначением сможем не только сохранить текущую динамику, но и выйти на новый уровень — с точки зрения эффективности, качества работы с клиентами и масштабирования бизнеса.

До TWIGA CG Сергей Васильев в течение 7 лет работал в TDP, где отвечал за развитие диджитал-направления и реализацию перформанс-проектов для ключевых клиентов. Занимал позицию в Smartis — сервисе сквозной аналитики для девелоперов и рынка недвижимости. Ранее работал на стороне клиентов, в том числе в компаниях «Аби Продакт» и Otis, где занимался развитием цифровых коммуникаций и маркетинговой аналитики.