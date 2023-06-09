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18+
09.06.2023 в 12:30

Silver Mercury XXIII объявил победителей фестиваля

По итогам 2023 года были присвоены 27 золотых наград

XXIII фестиваль Silver Mercury объявил победителей. В этом году награды предоствили в 112 номинациях. В состав попечительского совета и жюри фестиваля вошли 25 экспертов АБКР, представляющих ведущие российские брендинговые агентства. Sostav традиционно публикует список победителей, забравших золото. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Гран-при фестиваля

Кейс: #ЖИЗНЬПОСЛЕ
Агентство: Grape, Peppers Studio, редакция
Клиент: Skillbox

Рекламодатель года

МТС

Агентство года

Grape

Блок A. Best strategy

Лучшая стратегия со смыслом

Кейс: #ЖИЗНЬПОСЛЕ
Агентство: Grape, Peppers Studio, редакция
Клиент: Skillbox

Блок B. Best of branding

Лучшие кросс-категорийные и экосистемные бренды

Кейс: Запуск ребрендинга экосистемы МТС
Агентство: ONY
Клиент: МТС

Лучший бренд со смыслом

Кейс: #ЖИЗНЬПОСЛЕ
Агентство: Grape, Peppers Studio, редакция
Клиент: Skillbox

Блок C. Best of creativity

Лучшая инновационная кампания

Кейс: «Нейросеть Русского Музея»
Агентство: Fresh (Orange Group)
Клиент: Русский Музей / VK

Прорыв малобюджетного проекта

Кейс: PR-кампания сериала «Два холма»
Агентство: Онлайн-кинотеатр Start
Клиент: Онлайн-кинотеатр Start

Лучшее TV/OLV рекламное видео

Кейс: «Где начинается светлая полоса»
Агентство: S7 Airlines, Instinct
Клиент: S7 Airlines

Лучшее мастерство исполнения видео

Кейс: «"Яндекс Go": Вас ожидает Петербург»
Агентство: DPG Russia
Клиент: «Яндекс Go»

Лучший креативный аудиоконтент

Кейс: «Живу на лайте»
Агентство: Blacklight
Клиент: «Индилайт»

Лучшее мастерство исполнения печатной, наружной и внутренней рекламы

Кейс: МТС диджитал-художники
Агентство: Mosaic
Клиент: МТС

Лучшая общественно значимая креативная кампания

Кейс: «Буллинг»
Агентство: ООО «Родина»
Клиент: АО «Москва Медиа»

Лучшая креативная кампания для некоммерческой организации или государственного учреждения

Кейс: «Одеть надежду»
Агентство: Articul
Клиент: LizaAlert

Блок D. Best digital campaign

Лучший клиентский опыт

Кейс: «Huntica — первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом»
Агентство: Boson Group
Клиент: Huntica

Лучшие инновационные технологии

Кейс: «Huntica — первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом»
Агентство: Boson Group
Клиент: Huntica

Лучшая кампания, созданная совместно с лидерами мнений

Кейс: The Craziest Test Drive
Агентство: Cheil Russia
Клиент: Samsung

Лучшая диджитал-кампания для некоммерческой организации

Кейс: «"Мой сайт" - первая в России социальная сеть для людей с синдромом Дауна»
Агентство: группа компаний Philin Philgood
Клиент: Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

Блок E. Best PR campaign

Лучшая PR-кампания с использованием нестандартных инструментов

Кейс: «Нейросеть Русского Музея»
Агентство: Fresh (Orange Group)
Клиент: Русский Музей / VK

Лучшая PR-кампания для некоммерческой организации

Кейс: «Редкое искусство помогать»
Агентство: Emg
Клиент: Благотворительные фонды: «Дети-бабочки», «Дом с маяком», «Фонд борьбы с лейкемией», «Хрупкие люди», «Подсолнух», «Семьи СМА», «Живи сейчас», «География добра»

Блок F. Best marketing campaign

Лучшая кампания по стимулированию сбыта

Кейс: «Тикеры-Токеры-2: как "Лента" в баттле с конкурентами обогнала рынок по росту продаж и объединила тысячи школьников вокруг любви к стране»
Агентство: Мультиформатная сеть «Лента», Clg, Songs&Partners
Клиент: Мультиформатная сеть «Лента»

Лучшее исполнение ивент-маркетинговой кампании

Кейс: партнёрский форум «МТС Платформа»
Агентство: Orange
Клиент: ПАО МТС

Лучшая маркетинговая кампания со смыслом

Кейс: #ЖИЗНЬПОСЛЕ
Агентство: Grape
Клиент: Skillbox

Блок G. Media production

Брендированный контент в цифровых медиа

Кейс: «"Гогоl-Могоl". Как с помощью настоящего кино рассказать о ценностях бренда»
Агентство: Great
Клиент: АО «Райффайзенбанк»

Брендированный контент в SMM

Кейс: «Год мурены Насти в "Авиапарке"»
Агентство: «Авиапарк»
Клиент: АО ТВК «Авиапарк»

Блок H. Specific issue

Трансформация бизнеса

Кейс: «Huntica — первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом»
Агентство: Boson Group
Клиент: Huntica

Лучшая кампания по возрождению / перерождению продукта

Кейс: «Строки от МТС»
Агентство: BBDO
Клиент: МТС

Конкурентная стратегия

Кейс: «Тинькофф Мобайл — мобильный оператор, который смог»
Агентство: N/a
Клиент: «Тинькофф Мобайл»

Лучшая коммуникация бренда в условиях отсутствия продукта

Кейс: «Включийцикл: движение в поддержку использования вторичного пластика»
Агентство: «Риалвеб»
Клиент: СИБУР

Лучший проект по вынужденному изменению бренда

Кейс: «"Вкусно — и точка": как заново влюбить россиян в свой бренд»
Агентство: PBN
Клиент: «Вкусно — и точка»

Фестиваль Silver Mercury
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