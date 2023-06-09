Silver Mercury XXIII объявил победителей фестиваля

XXIII фестиваль Silver Mercury объявил победителей. В этом году награды предоствили в 112 номинациях. В состав попечительского совета и жюри фестиваля вошли 25 экспертов АБКР, представляющих ведущие российские брендинговые агентства. Sostav традиционно публикует список победителей, забравших золото. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Гран-при фестиваля
Кейс: #ЖИЗНЬПОСЛЕ
Агентство: Grape, Peppers Studio, редакция
Клиент: Skillbox
Рекламодатель года
МТС
Агентство года
Grape
Блок A. Best strategy
Лучшая стратегия со смыслом
Кейс: #ЖИЗНЬПОСЛЕ
Агентство: Grape, Peppers Studio, редакция
Клиент: Skillbox
Блок B. Best of branding
Лучшие кросс-категорийные и экосистемные бренды
Кейс: Запуск ребрендинга экосистемы МТС
Агентство: ONY
Клиент: МТС
Лучший бренд со смыслом
Кейс: #ЖИЗНЬПОСЛЕ
Агентство: Grape, Peppers Studio, редакция
Клиент: Skillbox
Блок C. Best of creativity
Лучшая инновационная кампания
Кейс: «Нейросеть Русского Музея»
Агентство: Fresh (Orange Group)
Клиент: Русский Музей / VK
Прорыв малобюджетного проекта
Кейс: PR-кампания сериала «Два холма»
Агентство: Онлайн-кинотеатр Start
Клиент: Онлайн-кинотеатр Start
Лучшее TV/OLV рекламное видео
Кейс: «Где начинается светлая полоса»
Агентство: S7 Airlines, Instinct
Клиент: S7 Airlines
Лучшее мастерство исполнения видео
Кейс: «"Яндекс Go": Вас ожидает Петербург»
Агентство: DPG Russia
Клиент: «Яндекс Go»
Лучший креативный аудиоконтент
Кейс: «Живу на лайте»
Агентство: Blacklight
Клиент: «Индилайт»
Лучшее мастерство исполнения печатной, наружной и внутренней рекламы
Кейс: МТС диджитал-художники
Агентство: Mosaic
Клиент: МТС
Лучшая общественно значимая креативная кампания
Кейс: «Буллинг»
Агентство: ООО «Родина»
Клиент: АО «Москва Медиа»
Лучшая креативная кампания для некоммерческой организации или государственного учреждения
Кейс: «Одеть надежду»
Агентство: Articul
Клиент: LizaAlert
Блок D. Best digital campaign
Лучший клиентский опыт
Кейс: «Huntica — первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом»
Агентство: Boson Group
Клиент: Huntica
Лучшие инновационные технологии
Кейс: «Huntica — первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом»
Агентство: Boson Group
Клиент: Huntica
Лучшая кампания, созданная совместно с лидерами мнений
Кейс: The Craziest Test Drive
Агентство: Cheil Russia
Клиент: Samsung
Лучшая диджитал-кампания для некоммерческой организации
Кейс: «"Мой сайт" - первая в России социальная сеть для людей с синдромом Дауна»
Агентство: группа компаний Philin Philgood
Клиент: Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
Блок E. Best PR campaign
Лучшая PR-кампания с использованием нестандартных инструментов
Кейс: «Нейросеть Русского Музея»
Агентство: Fresh (Orange Group)
Клиент: Русский Музей / VK
Лучшая PR-кампания для некоммерческой организации
Кейс: «Редкое искусство помогать»
Агентство: Emg
Клиент: Благотворительные фонды: «Дети-бабочки», «Дом с маяком», «Фонд борьбы с лейкемией», «Хрупкие люди», «Подсолнух», «Семьи СМА», «Живи сейчас», «География добра»
Блок F. Best marketing campaign
Лучшая кампания по стимулированию сбыта
Кейс: «Тикеры-Токеры-2: как "Лента" в баттле с конкурентами обогнала рынок по росту продаж и объединила тысячи школьников вокруг любви к стране»
Агентство: Мультиформатная сеть «Лента», Clg, Songs&Partners
Клиент: Мультиформатная сеть «Лента»
Лучшее исполнение ивент-маркетинговой кампании
Кейс: партнёрский форум «МТС Платформа»
Агентство: Orange
Клиент: ПАО МТС
Лучшая маркетинговая кампания со смыслом
Кейс: #ЖИЗНЬПОСЛЕ
Агентство: Grape
Клиент: Skillbox
Блок G. Media production
Брендированный контент в цифровых медиа
Кейс: «"Гогоl-Могоl". Как с помощью настоящего кино рассказать о ценностях бренда»
Агентство: Great
Клиент: АО «Райффайзенбанк»
Брендированный контент в SMM
Кейс: «Год мурены Насти в "Авиапарке"»
Агентство: «Авиапарк»
Клиент: АО ТВК «Авиапарк»
Блок H. Specific issue
Трансформация бизнеса
Кейс: «Huntica — первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом»
Агентство: Boson Group
Клиент: Huntica
Лучшая кампания по возрождению / перерождению продукта
Кейс: «Строки от МТС»
Агентство: BBDO
Клиент: МТС
Конкурентная стратегия
Кейс: «Тинькофф Мобайл — мобильный оператор, который смог»
Агентство: N/a
Клиент: «Тинькофф Мобайл»
Лучшая коммуникация бренда в условиях отсутствия продукта
Кейс: «Включийцикл: движение в поддержку использования вторичного пластика»
Агентство: «Риалвеб»
Клиент: СИБУР
Лучший проект по вынужденному изменению бренда
Кейс: «"Вкусно — и точка": как заново влюбить россиян в свой бренд»
Агентство: PBN
Клиент: «Вкусно — и точка»