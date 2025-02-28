Сенаторы выдвинули условия для возвращения автоконцернов в РФ

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил несколько обязательств, которые западным компаниям придется принять для возвращения на отечественный рынок. Они направлены на то, чтобы обеспечить гарантии сохранения производства в России даже при повторном уходе иностранных концернов, сообщают «Ведомости».

Во-первых, иностранные автоконцерны должны работать только в рамках совместного предприятия с отечественными автопроизводителями при условии сохранения контроля российской стороной. Во-вторых, все разработки должны принадлежать этому совместному предприятию.

В-третьих, иностранные компании должны работать «в рамках общих правил, высоких требований к локализации без каких-либо льготных режимов и исключений». Обязательства иностранных компаний необходимо закрепить в специальных инвестиционных контрактах.

Кроме того, сенаторы указали, что, если компания захочет вновь работать на российском рынке, то страна, в которой она зарегистрирована, должна снять любые санкции в отношении России.

Напомним, первым о желании вернуться в Россию заявил гендиректор Renault Лука де Мео. Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российские власти допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых страна заинтересована.