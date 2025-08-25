Сенатор от Северной Каролины подал в суд на Omnicom и Whirlpool из-за манипуляций с ИИ

Сенатор штата Северная Каролина Деандреа Сальвадор подала жалобу на рекламного гиганта Omnicom и производителя бытовой техники Whirlpool. Политик заявила о несанкционированном и манипулятивном использовании ее образа в рекламном ролике. Об этом пишет Webpronews.

Дело основано на кейсе бразильского агентства DM9 («дочка» Omnicom) для бренда Consul компании Whirlpool. DM9 выиграл Гран-при на фестивале «Каннские львы» 2025 года, но оказался в центре скандала из-за внесения изменений в видео с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

В иске утверждается, что кадры выступления Сальвадор на TED 2018 года были изменены с помощью ИИ, чтобы соответствовать нарративу кампании Consul «Эффективный способ оплаты». Эта кампания продвигала энергоэффективные приборы в Бразилии, якобы увязывая их с темами финансовой доступности.

Сальвадор утверждает, что ее изображение, голос и слова были использованы без ее согласия, что потенциально вводило в заблуждение зрителей и членов жюри фестиваля. Адвокаты сенатора говорят, что это нарушает ее права и может создать прецедент в отношении использования искусственного интеллекта в рекламе.

Расследование началось вскоре после церемонии вручения наград «Каннские львы», когда в видеоматериале с описанием кейса были обнаружены несоответствия. Телеканал CNN Brasil подал жалобу на несанкционированное использование смонтированного новостного ролика в том же видео, однако позже отозвал ее после извинений DM9.

В рамках расследования было установлено, что некоторые фрагменты ролика, включая, возможно, кадры с Сальвадор, были смонтированы для преувеличения влияния кампании. DM9 публично признал свою вину.

