14 сентября пройдет семейный гала-концерт «Звучим вместе с „Моей Маркой“»

14 сентября в Государственном Кремлевском дворце состоится церемония награждения победителей премии индустрии товаров и услуг для детей и их родителей «Моя Марка № 1». Об этом Sostav сообщили организаторы шоу.

«Моя Марка № 1» — это событие, которое объединяет всех, кто ценит семейные ценности и традиции. Здесь собираются звезды эстрады, молодые родители, дети-таланты и просто люди, которые хотят поддержать и уважать друг друга. «Семья — одна из главных ценностей человека. В ней закладываются нравственные и моральные качества, в ней мы получаем жизненный опыт и набираемся мудрости у старших поколений, основам дружелюбия», — подчеркивают представители премии.

Гостей церемонии награждения в этот вечер будут радовать Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Мия Бойко, Дмитрий Колдун, Анастасия Макеева, Юрий и Владимир Киселевы, Диана Гурцкая, Аскар Абдразаков, Глеб Матвейчук, Анастасия Спиридонова, группа «Земляне», Анна Седокова, Александр Шалунов, Лариса Гордъера, детские вокально-танцевальные коллективы и многие другие! Ведущими станут Елена Север и Вячеслав Манучаров.

Продолжительность мероприятия: до трех часов. Аккредитация журналистов: [email protected]