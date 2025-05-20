Sela и Okkam запустили шоу «ПереОдетки»

Бренд Sela и команда Okkam запустили шоу «ПереОдетки», в котором дети выступают стилистами: решают, как родителям одеться на отдых, свидание или в офис.

Производитель одежды в своих коммуникациях говорит про заботу, комфорт, продвигает красоту несовершенства. Именно на этом инсайте и построена идея шоу.

Проект создавался инхаус-командой Sela в синергии с двумя агентствами. Okkam Creative отвечало за концепцию и название, подбор участников, управление съемочным процессом, монтаж и сборку и выполняло супервизию на всех этапах, а Traffic by Okkam — за клиентский сервис.

Съемки проходили во флагманском магазине Sela в Москве. Выбор площадки был осознанным: магазины бренда представляют собой полноценную среду для семейного досуга, там есть залы с одеждой, зоны отдыха, детские игровые и кофейня.

В шоу участвовали семейные блогеры, в том числе NANSI & SIDOROV, Дмитрий Чубко («Супер Бродяги»), Марк Левшин. Ведущими шоу стали блогеры Лия и Максим Швабович. По сюжету у детей есть 30 минут и торговый зал с коллекциями SELA, чтобы создать запоминающиеся образы для своих родителей.

Премьера первого сезона состоялась 15 мая на платформе Ivi. Вышло три выпуска.

Ольга Мохова, директор по маркетингу Sela: Сегодня важно не просто привлечь внимание к бренду, а выстроить эмоциональную связь с покупателем. Sela делает ставку на маркетинг взаимоотношений, и шоу «ПереОдетки» — один из способов рассказать о бренде с теплом, юмором и искренностью.

Ксения Горелова, старший креатор Okkam Creative: Для нас этот проект — серьезный вызов. С технической точки зрения съемка шоу кардинально отличается от классических рекламных роликов. Здесь в любую секунду все может пойти не по плану, и в этом все очарование формата. Взрослые и дети создают свою историю, а бренд помогает им повеселиться от души и творчески проявиться.

Напомним, в прошлом году Sela обновила логотип и визуальную айдентику. Ребрендинг был связан с развитием компании и расширением аудитории.