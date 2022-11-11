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11.11.2022 в 09:40

Сейлз-хаус «Эверест» и Platforma договорились о стратегическом партнёрстве

Разработчик адаптирует аналитические продукты для нужд сейлз-хауса и его клиентов

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Разработчик решений для бизнеса на основе больших данных Platforma заключил стратегическое партнёрство с сейлз-хаусом « ЭВЕРЕСТ ». Компании предложат рынку новинки в сфере измерений, включая продукты, которые позволят рекламодателям качественно оценивать эффект от рекламных интеграций на ТВ и в диджитал. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Platforma.

В рамках партнёрства Platforma стала приоритетным поставщиком услуг по измерениям для «Эвереста» и его клиентов. Речь также идёт о доработке, адаптации и автоматизации продуктов разработчика под нужды сейлз-хауса. Сотрудничество построено вокруг аналитических сервисов, обеспечивающих новый подход в оценке эффективности рекламных кампаний — атрибуцированный анализ с точки зрения трафика на сайт и в приложение рекламодателя, а также с позиции продаж в собственной и сетевой рознице, в онлайн и офлайн.

Алексей Каштанов, генеральный директор Platforma:

Телевидение — сложноизмеримый канал, даже профессионалы далеко не всегда могут чётко оценить, как рейтинг того или иного телеканала трансформировался в продажи. При этом телевидение укрепляет свою функцию в последнее время. Те технологии и сервисы, которые мы с «Эверестом» решили совместно продвигать, позволяют измерить, как размещение на конкретном канале, в конкретном сериале или программе повлияло на продажи. Такая аналитика становится базой для оптимизации будущих кампаний и делает медиаразмещение максимально эффективным, приводящим к росту продаж.

Пётр Митюшкин, директор по рекламным продуктам «Эвереста»:

На текущем турбулентном рынке существенно изменилась структура рекламодателей. Тем брендам, которые сегодня готовы инвестировать в свое продвижение, важны не только привычные метрики — например, заметность рекламы — но и эффект от рекламных активностей на продажи. Причём нередко в моменте и вне зависимости от точки продажи. Поэтому ЭВЕРЕСТ принял решение усилить направление по измерению с помощью партнёрства с Platforma и таким образом ответить на потребности рынка в глубинных измерениях.

Партнёрство бессрочно. Результаты первых совместных проектов компании представят в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Мария Полищук
платформа Эверест
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