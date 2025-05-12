СДЭК запустил для селлеров Wildberries услугу по доставке товара напрямую покупателю

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК запустил услугу доставки по модели DBS для продавцов маркетплейса Wildberries. Новый сервис позволяет селлерам организовать прямую доставку товара покупателю с использованием собственной логистики. Об этом Sostav сообщил представитель СДЭК.

Он пояснил, что интеграция со СДЭК дала возможность продавцам автоматизировать ключевые процессы: от создания накладных по заказам до синхронизации статусов между системами. Система прогнозирует потребности в упаковке и помогает выбрать оптимальные тарифы, а также гарантирует прозрачность и безопасность всех этапов доставки, что подтверждается кодом от Wildberries при передаче товара покупателю.

Как отметил директор департамента информационных технологий СДЭК Артем Новиков, модель DBS открывает новые возможности для продавцов, позволяя им выстраивать гибкую модель взаимодействия с маркетплейсами. Для подключения доставки DBS от СДЭК нужно зарегистрироваться в личном кабинете СДЭК, как юридическое лицо и следовать инструкции.

Оператор также планирует расширить сотрудничество с Wildberries, предложив каналы электронной торговли для калининградских продавцов. С помощью новых моделей «Витрина» и «Витрина экспресс» продавцы смогут быстрее доставлять товары по всей России.

Елизавета Шлеин, руководитель направления доставки силами продавца объединенной компании Wildberries и Russ: Сотрудничество со СДЭК — это еще один шаг к созданию удобной и технологичной среды для продавцов маркетплейса. Кроме того, в партнерстве со СДЭК мы сможем открыть канал электронной торговли для калининградских продавцов по моделям «Витрина» и «Витрина экспресс»: СДЭК примет товар в Калининградской области и сам доставит его покупателю в любую точку России. Такая модель позволит увеличить количество товаров от калининградских производителей на цифровых платформах, сократит время доставки и повысить качество сервиса для покупателей.

Ранее СДЭК представил логистическую услугу — «Вывоз с маркетплейсов». Она предназначена для оптимизации работы продавцов на онлайн-платформах.