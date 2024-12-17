СДЭК и Ozon запустили совместные пункты выдачи заказов

Оператор экспресс-доставки СДЭК и маркетплейс Ozon запустили совместный проект: клиенты могут получать заказы обеих компаний в одном ПВЗ. На первом этапе пилота пункты выдачи Ozon открываются внутри действующих ПВЗ СДЭК в населённых пунктах с численностью до 50 тыс. человек. Сейчас работают 10 совместных локаций, до конца года будут открыты 100 таких пунктов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе СДЭК.

Следующим этапом станет запуск совместных ПВЗ в городах-миллионниках. До конца первого квартала 2025 года СДЭК и Ozon намерены открыть до 500 таких локаций. Все пункты будут работать под двумя вывесками — СДЭК и Ozon.

Клиенты Ozon смогут забирать посылки привычно по штрихкоду из приложения. Условия примерки и возврата, отражение точек на карте будет соответствовать стандартным ПВЗ.

Также стало известно, на Ozon начали продавать автомобили КАМАЗ — на площадке можно купить седельный тягач.