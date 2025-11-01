Сборы российского кино за рубежом снизились на 44%

Сборы российского кино за рубежом за девять месяцев 2025 года снизились на 44% — с $15,3 млн до $8,5 млн. Главным зарубежным рынком для российских фильмов остается Китай, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

Китай обеспечил 21% всех сборов в размере $1,8 млн. Далее идут Израиль ($890 тыс.) и Германия ($548 тыс.).

Лидеромами ролката стали экшен «Красный шелк» ($1,8 млн), «Мастер и Маргарита» ($1,6 млн) и мультфильм «Вокруг света. Большое путешествие» ($1,05 млн). Чуть меньше собрала анимационная лента «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — $1,02 млн.

Если ранее до 80% зарубежных сборов приходилось на анимацию, то в 2025 году лидируют игровые фильмы. Эксперты объясняют спад отсутствием новых крупных мультпроектов и ограниченным доступом к западным рынкам. Основные доходы теперь приносят прокаты в Китае, Индии, Южной Америке и Африке, а сборы на этих территориях значительно ниже.

По прогнозам аналитиков, итоги года вряд ли превзойдут прошлогодние $16,6 млн. Для роста, считают эксперты, необходима ориентация на международного зрителя и выпуск новых сильных анимационных проектов.

Напомним, по итогам июня-августа 2025 года посещаемость российских кинотеатров снизилась на 23%, до 11,4 млн человек. Кассовые сборы упали на 11% в годовом выражении и составили 4,55 млрд руб.