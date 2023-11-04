Кассовые сборы киносказки «По щучьему велению» превысили 1 млрд рублей, почти половину этой суммы фильм заработал в первые выходные, пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Премьера картины состоялась 26 октября 2023 года. Его дистрибуцию ведет «НМГ Кинопрокат», производством занималась кинокомпания СТВ Сергея Сельянова — он же выступил продюсером картины.

Общий бюджет «По щучьему велению» составил 660 млн рублей, из которых 350 млн были выделены Фондом кино на безвозвратной основе.

Российский фэнтезийный фильм режиссера Александра Войтинского — экранизация одноименной народной сказки, главные роли играют Никита Кологривый и Мила Ершова.