Сбербанк запустил новый бизнес-стендап «День П»

Сбербанк выпустил новое шоу «День П», которое представляет собой рассказы предпринимателей о собственных неудачах и ошибках на пути становления бизнеса. Анонс опубликован в официальном Facebook компании, а на сайте уже доступны первые выпуски.

Героями выпусков стендап-шоу стали владелец федеральной сети барбершопов TOPGUN Алексей Локонцев, основатель сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман и другие предприниматели. Цель проекта — в легкой шутливой форме рассказать об ожидаемых и неожиданных трудностях, которые поджидают начинающего предпринимателя.

Кроме видео на сайте «Свое дело» доступны статьи — это интервью с известными российскими предпринимателями, а также полезные советы и истории от героев проекта.

Это не первый подобный творческий проект Сбербанка, ранее у него появилось шоу «Теперь Я Босс Своего Дела» для телеканала «Пятница». В выпусках начинающий предприниматель и опытный на три дня меняются местами, чтобы помочь друг другу сделать бизнес лучше.