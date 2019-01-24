Сбербанк снял рекламный ролик о школе будущего

Сбербанк выпустил ролик о «Школе 21» — школе будущего, открывающей путь в актуальную профессию ближайших лет. Ролик снят одним из самых востребованных клипмейкеров России.

Ролик сняли за одну ночь прямо в кластерах школы на улице Вятской в Москве. Герой рассказывает, как он становится отличным программистом. Он учится в любое время суток, по графику, который определяет сам — и, если ему нравится засыпать и просыпаться у компьютера, он так и делает.

Студент «Школы 21» не зависит от преподавателей и не беспокоится об оценках, не зубрит теорию по учебникам, а занимается только практикой. Он работает в команде, пишет код, осваивает WEB, алгоритмы, графику и многие другие направления.

Владислав Крейнин, вице-президент-директор по маркетингу Сбербанка: «Мы стремились подчеркнуть уникальность «Школы 21» для тех людей, которые уже имеют опыт учёбы в обычных школах и вузах и понимают, что профессии будущего нужно учиться иначе, не по шаблонам и догмам. Драйв и огромная мотивация, которые отличают наших студентов, стали главными образами данной истории».

Над роликом работала команда Daddy’s Film Production с режиссёром Русланом Аксёновым. Эта команда снимает, в частности, почти все клипы группы «Ленинград».

«Школа 21» — уникальная бесплатная школа программирования, открытая в Москве в 2018 году по инициативе Сбербанка. Школа работает по французской франшизе «Ecole 42». Студенты детально изучают языки программирования, выполняют проектные задания, проходят стажировки в компаниях-партнёрах школы.