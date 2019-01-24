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24.01.2019 в 14:45

Сбербанк снял рекламный ролик о школе будущего

Над видео работала команда Daddy’s Film Production, снимающая клипы для группы «Ленинград»

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Сбербанк выпустил ролик о «Школе 21» — школе будущего, открывающей путь в актуальную профессию ближайших лет. Ролик снят одним из самых востребованных клипмейкеров России.

Ролик сняли за одну ночь прямо в кластерах школы на улице Вятской в Москве. Герой рассказывает, как он становится отличным программистом. Он учится в любое время суток, по графику, который определяет сам — и, если ему нравится засыпать и просыпаться у компьютера, он так и делает.

Студент «Школы 21» не зависит от преподавателей и не беспокоится об оценках, не зубрит теорию по учебникам, а занимается только практикой. Он работает в команде, пишет код, осваивает WEB, алгоритмы, графику и многие другие направления.

Владислав Крейнин, вице-президент-директор по маркетингу Сбербанка:

«Мы стремились подчеркнуть уникальность «Школы 21» для тех людей, которые уже имеют опыт учёбы в обычных школах и вузах и понимают, что профессии будущего нужно учиться иначе, не по шаблонам и догмам. Драйв и огромная мотивация, которые отличают наших студентов, стали главными образами данной истории».

Над роликом работала команда Daddy’s Film Production с режиссёром Русланом Аксёновым. Эта команда снимает, в частности, почти все клипы группы «Ленинград».

«Школа 21» — уникальная бесплатная школа программирования, открытая в Москве в 2018 году по инициативе Сбербанка. Школа работает по французской франшизе «Ecole 42». Студенты детально изучают языки программирования, выполняют проектные задания, проходят стажировки в компаниях-партнёрах школы.

Сбербанк
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