Сбербанк предложил изменения в законопроект о защите граждан от кибермошенников

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совфеде представил предложения изменений в законопроект о мерах по противодействию кибермошенничеству. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите граждан от кибермошенников в феврале. Документ включает ряд мер, которые должны помочь банкам, операторам связи и государству бороться с телефонным и интернет-мошенничеством.

Одной из ключевых поправок, предложенных представителем Сбербанка, стало использование «на конкурсной основе» коммерческих биометрических систем для аутентификации. Сейчас законопроект предусматривает использование только Единой биометрической системы, что ограничивает возможности для других сервисов идентификации.

Кроме того, в Сбербанке предложили дополнить законопроект возможностью использования других сервисов удаленной идентификации, помимо Единой системы идентификации и аутентификации.

Еще одной инициативой стало предложение уточнить понятие «абонентский терминал пропуска трафика». В Сбербанке пояснили, что этот термин часто объединяет все устройства пользователей, включая телефоны, что создает правовую неопределенность, но понятие подразумевает конкретное устройство, «сим-бокс», используемое для мошенничества.