«Сбер» раскрыл работу «университета» по подготовке кибермошенников

Сбербанк раскрыл деятельность «университета» по подготовке кибермошенников, в том числе хакеров для проведения атак на российские организации. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые «университеты». «Сбер» вскрыл работу одного такого учреждения», — рассказал топ-менеджер.

По его словам, уже около 10 тыс. человек прошли обучение в этой структуре. При этом было зафиксировано еще 20 тыс. желающих. «Онлайн-университет» для кибермошенников регулярно набирает «слушателей» в даркнете. Срок обучения — семь недель. Организаторы курсов предоставляют «учебные» материалы, а затем обучающиеся сдают экзамены.

«При этом для этой индустрии никаких особых знаний для работы, например, обычным телефонным звонарем не нужно. Обзвонщик — это рядовой пехотинец в армии мошенников. Его задача — работа по шаблонным скриптам, ключевой навык — умение втираться в доверие и достоверно играть свою роль», — отметил зампред Сбербанка.

Среди требований к «обзвонщикам» — знание языков стран Восточной и Западной Европы, уточнил Станислав Кузнецов.

Ранее «Сбер» выявил 10 кредитных финансовых пирамид, от которых пострадали 2,3 тыс. человек.