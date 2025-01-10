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10.01.2025 в 10:50

«Сбер» выявил 10 кредитных финансовых пирамид

Мошенники предлагают россиянам оформить на себя заем

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«Сбер» выявил 10 кредитных финансовых пирамид, от которых пострадали 2,3 тыс. человек. Суть заключается в том, что мошенники убеждают жертву взять на себя кредит за вознаграждение. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Основную часть денег жертва передает мошенникам. Ему самому остается небольшая доля. Злоумышленники обещают заемщику ежемесячно направлять средства на погашение кредита, что и происходит несколько месяцев, а потом мошенники исчезают с деньгами.

Кузнецов также сообщил, что «Сберу» удалось спасти от таких аферистов 1,6 млрд руб. клиентов банка.

Ранее стало известно, что Центробанк разрабатывает новую многоуровневую систему защиты населения от кредитного мошенничества. Проект закона уже готов. Документ обсуждается с ведомствами.

Сбербанк Финансовые пирамиды
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