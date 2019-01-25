Сбербанк запустит проект по распознаванию лиц в ближайшее время

Сбербанк в ближайшее время запустит пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу. Проект стартует в нескольких офисах банка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда банка Станислава Кузнецова.

По словам Кузнецова, аналогичный пилотный проект для сотрудников банк запустит в ближайшие два-три месяца. В различных зданиях Сбербанка для них уже сегодня установлена система пропускного режима без карточек. В каких городах стартует проект, он не уточнил.

«Мы будем пилотировать услугу для клиентов в нескольких наших офисах уже в ближайшее время. Технология развивается очень быстро, для нас главным вопросом при этом является точность. Причем, чем чаще человек будет подходить к камере, тем точнее будет распознавание», — сказал Кузнецов.

Напомним, российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля. Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. В феврале 2018 года несколько российских банков уже начали использовать распознавание лиц при принятии решения о выдаче кредита. Сбербанк в декабре сообщил, что присоединился к проекту Центробанка по биометрической идентификации клиентов.