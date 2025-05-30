Размер имеет значение

Каждый пятый пользователь каршеринга (22%) выбирает для путешествий кроссоверы. Среди наиболее популярных моделей — Chery Tiggo 4, Changan UNI-V, Geely Emgrand 7 и GAC GS3. Эти автомобили обеспечивают комфорт в поездке, в том числе на проселочных дорогах, и обладают вместительным багажником. Таковы данные исследования «СберАвто» и «Ситидрайва» (входят в экосистему «Сбера» для автолюбителей). Результаты есть в распоряжении Sostav.

Авторы исследования выявили особенности при сравнении гендерных предпочтений. Согласно данным «Ситидрайва», для 51% женщин размер автомобиля становится ключевым фактором при аренде — габаритные модели ассоциируются у них с большей надежностью и безопасностью. Мужчины, напротив, чаще обращают внимание на цену: для 47% из них именно она играет решающую роль.

Около 20% пользователей, отправляющихся в автопутешествия, выбирают долгосрочную аренду без фирменной оклейки — эта опция позволяет сохранить «чистый» внешний вид авто. Самыми активными путешественниками в каршеринге оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Если речь идет о покупке машины для путешествий, то эксперты «СберАвто» отмечают спрос на вместительные и надежные модели с адаптацией под дальние поездки. В числе наиболее востребованных — универсалы, кроссоверы и минивэны, способные разместить багаж и обеспечить комфорт пассажирам.

Так, среди популярных моделей для автопутешествий оказались:

LADA Largus Cross (медианный чек — 760 тыс. руб.),

Renault Duster (970 тыс. руб.),

Toyota RAV4 (1,7 млн руб.),

Volkswagen Multivan (1,45 млн руб.),

Toyota Sequoia (3,2 млн руб.),

LiXiang L9 (5,9 млн руб.),

Mercedes-Benz V-Class (8,4 млн руб.).

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2025 года упали на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 102,1 тыс. единиц. С начала года в стране реализовано 349 тыс. автомобилей — это на 25,4% меньше, чем в январе-апреле 2024-го.