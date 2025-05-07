Продажи новых легковых автомобилей в России упали на четверть

Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2025 года упали на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 102,1 тыс. единиц. С начала года в стране реализовано 349 тыс. автомобилей — это на 25,4% меньше, чем в январе-апреле 2024-го, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Несмотря на общий спад, российская марка Lada сохранила на рынке лидерство по продажам. В апреле было продано 28,5 тыс. автомобилей этого бренда, что обеспечило почти 28% всех продаж. Среди иностранных производителей на первом месте оказался китайский Haval с результатом 12,9 тыс. машин. В топ-5 также попали Chery (10,9 тыс. единиц), Geely (6,7 тыс.) и Changan (4,6 тыс.).

В модельном рейтинге лидирует Lada Granta — в апреле продано 13 тыс. автомобилей этого семейства, несмотря на снижение на 33,2% в годовом выражении. Следом идет Lada Vesta (7 тыс. единиц; -46,5%).

Самой популярной иномаркой стал кроссовер Haval Jolion с объемом продаж 5,5 тыс. единиц (показатель сократился на 9,7%). Далее следуют кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (4,1 тыс. единиц; -5,7%) и внедорожники Lada Niva Travel (3,1 тыс. единиц; -38%) и Lada Niva Legend (2,9 тыс. единиц; -34,7%).