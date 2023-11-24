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24.11.2023 в 17:41

«Сбер» представил ИИ-решение для прогнозирования выручки

Точность прогноза — до 90%

«СберАналитика» разработала программный модуль, который прогнозирует выручку для компаний. Точность прогноза составляет до 90%, заявили в пресс-службе «Сбера».

Решение помогает предпринимателям выбрать локации для открытия бизнеса. Алгоритмы учитывают множество факторов, влияющих на эффективность торговой точки, в том числе сопутствующую инфраструктуру и финансовый профиль покупателей.

Модель доступен на сайте «СберАналитики» в онлайн-панели «Геоаналитика».

Ранее Tinkoff Research разработал алгоритм для прогнозирования времени покупки товаров в онлайне. Он более точно предсказывает, какие товары клиенту потребуются в ближайшем будущем.

выручка Искусственный интеллект Сбер сбераналитика прогнозирование
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