«Сбер» запустил новогодний проект «Город чудес»

«Сбер» объявил о запуске уникального новогоднего проекта — адвент-календаря «Город чудес». В течение всего декабря пользователи смогут получать сюрпризы от «Сбера» и партнеров.
С 1 по 31 декабря «Сбер» проводит новогодний проект для своих клиентов. Бренд подготовил специальный лендинг, на котором разместился «Город чудес». В интерактивном формате пользователям предлагается открывать домики сервисов и находить сюрпризы. Путеводителем по городу стал маскот компании — «Сберкот». Он катается по сказочному городу на санках и ждет пользователей возле каждого дома. В городе расположено 10 домов, каждый из них — отдельный сервис, от которого можно получить сюрприз. В самом последнем домике ожидается секретный приз. Помимо этого, на лендинге можно узнать об итогах вашего «Сбергода» и поставить цели с GigaChat на следующий год.
Среди брендов-партнеров в проекте участвуют: «Прайм», «Самокат», «Окко», «Купер», «СберДевайсы», «Сберегаем вместе», «Мегамаркет», «Звук», «СберМобайл», «СберОбразование», «СберЗдоровье», «Оплата Улыбкой», «Еаптека». В «Городе чудес» пользователей ждут новогодние подборки и тесты, а также подписки и промокоды от всех перечисленных сервисов.
Команда проекта
«Сбер» (клиент)
Исполнительный директор: Алена Конурина
Бренд-маркетолог: Анастасия Федорова
Mosaic (агентство)
Креативный директор: Вячеслав Волков
Креатор: Марго Рыженко
Арт-директор: Сергей Югов
Старший дизайнер: Арсений Лебедев
Директор по работе с клиентами: Мария Петровичева
Аккаунт-менеджер: Ангелина Черноусова
Технический директор: Андрей Гафаров