«Сбер» запустил новогодний проект «Город чудес»

«Сбер» объявил о запуске уникального новогоднего проекта — адвент-календаря «Город чудес». В течение всего декабря пользователи смогут получать сюрпризы от «Сбера» и партнеров.

С 1 по 31 декабря «Сбер» проводит новогодний проект для своих клиентов. Бренд подготовил специальный лендинг, на котором разместился «Город чудес». В интерактивном формате пользователям предлагается открывать домики сервисов и находить сюрпризы. Путеводителем по городу стал маскот компании — «Сберкот». Он катается по сказочному городу на санках и ждет пользователей возле каждого дома. В городе расположено 10 домов, каждый из них — отдельный сервис, от которого можно получить сюрприз. В самом последнем домике ожидается секретный приз. Помимо этого, на лендинге можно узнать об итогах вашего «Сбергода» и поставить цели с GigaChat на следующий год.

Среди брендов-партнеров в проекте участвуют: «Прайм», «Самокат», «Окко», «Купер», «СберДевайсы», «Сберегаем вместе», «Мегамаркет», «Звук», «СберМобайл», «СберОбразование», «СберЗдоровье», «Оплата Улыбкой», «Еаптека». В «Городе чудес» пользователей ждут новогодние подборки и тесты, а также подписки и промокоды от всех перечисленных сервисов.

Команда проекта

«Сбер» (клиент)

Исполнительный директор: Алена Конурина

Бренд-маркетолог: Анастасия Федорова

Mosaic (агентство)

Креативный директор: Вячеслав Волков

Креатор: Марго Рыженко

Арт-директор: Сергей Югов

Старший дизайнер: Арсений Лебедев

Директор по работе с клиентами: Мария Петровичева

Аккаунт-менеджер: Ангелина Черноусова

Технический директор: Андрей Гафаров