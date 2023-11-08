«Сбер» запустил молодёжное реалити-шоу «Гонка стартапов»

«Сбер» запустил развлекательное реалити-шоу «Гонка стартапов» о молодёжном предпринимательстве. 10 школьников и студентов из разных городов России, которые уже создают собственные бизнес-проекты в молодёжных акселераторах «Сбера», под присмотром звёздных экспертов будут бороться за право участвовать в финале.

Участники реалити-шоу предстоит будут разбираться в креативных технологиях, прокачивать работу в команде, развивать скилы деловых переговоров, публичных выступлений и других навыков, необходимых предпринимателю. Наставниками выступят звёздные эксперты, которые поделятся практическими советами и кейсами.

Проекты героев оценят топ-менеджеры «Сбера», инвесторы и эксперты рынка, а лучшие из них получат инвестиции. Поддержка зрителей поможет участникам избежать выбывания из проекта — они смогут голосовать за понравившегося героя.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: Сегодня нашей стране нужны сильные технологические лидеры. А чтобы их становилось больше, необходимо развивать инфраструктуру и на реальных примерах показывать, что все инновационные идеи могут воплотиться в жизнь. Я надеюсь, что реалити-шоу будет познавательным, а зрители узнают в героях самих себя, смогут вдохновиться и попробуют свои силы.

Проект будет транслироваться еженедельно на телеканалах «Пятница!» и «Суббота!», а также в социальных сетях.

Летом МУЗ-ТВ проводил реалити-шоу, главными героями которого были стартаперы.