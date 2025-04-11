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ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
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11.04.2025 в 06:10

«Сбер» сократил расходы на ТВ-рекламу

Остальные девять компаний из топ-10 крупнейших рекламодателей – увеличили

Крупнейший рекламодатель России «Сбер» в первом квартале 2025 года показал наиболее существенное снижение объема размещений на ТВ среди топ-10 крупнейших рекламодателей. Остальные нарастили расходы примерно на 15%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные рекламных агентств.

В этом году «Сбер» закупил 40 — 42 тыс. GRP (условных пунктов рейтинга, которые отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный ролик). Так, сокращение объема телерекламы составило от 38 до 50% к показателю за тот же период 2024 года. Годом ранее закупки инвентаря на ТВ за первый квартал выросли на 58%.

Остальные девять компаний из топ-10 крупнейших рекламодателей — среди них ВТБ, «Т-технологии», «Интернет-решения» (Ozon), Альфа-банк — совокупно нарастили количество приобретенных GRP на 15%.

Эксперты полагают, что у «Сбера» нет потребности в столь же активном рекламном продвижении, как в начале прошлого года. В частности, в банке фиксируется торможение кредитования, снижается конкуренция банков за депозиты населения. Возможно, «Сбер» пересматривает концепцию своего развития и оптимизирует некоторые расходы, чтобы повысить рентабельность бизнеса, добавляют они.

При этом, несмотря на сокращение объема размещений, «Сбер» сохранил за собой позицию лидирующего рекламодателя на ТВ. В 2024 году его общий рекламный бюджет, по данным Sostav.ru, составил 48,7 млрд руб., из которых на ТВ-сегмент пришлось 23,6 млрд руб.

ТВ-реклама Сбер
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