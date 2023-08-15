«Сбер» расширил линейку устройств умного дома

«Сбер» расширяет линейку устройств умного дома Sber, сообщается на сайте компании. Клиенты могут приобрести обновлённую Wi-Fi-розетку с защитой от повышенного напряжения, а также полностью новую Zigbee-линейку: управляющий хаб, сценарную кнопку, датчики движения, открытия, температуры и влажности.

Все устройства работают на российской облачной платформе умного дома Sber, включённой в реестр отечественного ПО.

Обновлённая Wi-Fi-розетка Sber связывает подключённые приборы с другими умными устройствами, датчиками или событиями. Например, можно подключить к розетке увлажнитель и настроить сценарий так, чтобы увлажнитель автоматически включался, когда влажность в помещении опускается ниже 30%. Также она защищает технику от повышенного напряжения и при необходимости отключит присоединённый электроприбор.

Запускать голосом готовые сценарии или управлять отдельными элементами умного дома пользователи могут со всех умных устройств с виртуальным ассистентом Салют. Сделать это можно, как в одноименном приложении на Android, так и в приложении «СберБанк Онлайн».

Разработкой новых устройств занималась компания-партнёр SberDevices. Zigbee-устройства Sber доступны в официальном интернет-магазине, а также в магазинах электроники и на популярных маркетплейсах, подытожили в «Сбере».

«Умными» девайсами для дома пользуются 28% россиян. У 58% из них есть робот пылесос, а у 44% — умная колонка. Об этом сообщается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, портрет типичного пользователя «умными» устройствами выглядит так: россиянин 25−34 лет (45%), с высшим или неоконченным высшим образованием (39%) и хорошим материальным положением (37%), проживающий в одной из столиц — Москве или Санкт-Петербурге (42%).