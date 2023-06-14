«Сбер» оценил экономическую выгоду от внедрения нейросетей в 350 млрд рублей

Экономический эффект от внедрения нейросетей в «Сбере» по итогам 2023 года может достичь порядка 350 млрд руб., заявил журналистам ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В прошлом году эффект от внедрения искусственного интеллекта составил 250 млрд руб. В 2021 году Сбербанк разработал правила этики разработки и технологий искусственного интеллекта в своей экосистеме.

Ранее аналитики подсчитали сумму годового дохода от цифровой рекламы, созданной с помощью с помощью нейросетей. К 2032 году она достигнет $192 млрд, а доход от аренды серверов ИИ может достичь $134 млрд,ъ.



Также будет расти спрос на инфраструктуру, необходимую для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), он же и станет драйвером роста рынка. Доход в этом сегменте может составить примерно $247 млрд.

Рынок генеративных нейросетей в целом увеличится более чем в 30 раз, до $1,3 трлн к 2032 году, подчёркивают аналитики. Сектор вырастет на 42% в течение десяти лет, поскольку увеличится спрос также на устройства с ИИ, рекламу, созданную с их помощью, и многое другое.

На российском рынке генеративные ИИ-модели постепенно внедряют и в рекламу. Например, нейросеть «Яндекса» научилась иллюстрировать рекламные объявления.