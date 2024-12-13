«Сбер» создаст центр разработки лекарственных препаратов с помощью ИИ

«Сбер» и Институт искусственного интеллекта AIRI в первом квартале 2025 года создадут центр, который займётся разработкой лекарств с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» «Сбера» Андрей Белевцев, его слова приводят «Ведомости».

Центр будет искать биологические мишени с привлечением фармацевтических компаний-партнёров, генерировать новые молекулы, проводить валидацию и доклинические исследования. Основной целью создания организации является обеспечение продуктивного долголетия и улучшение качества жизни людей, пишет ТАСС.

На начальном этапе центр будет искать лекарственные молекулы для терапии онкологии, болезни Альцгеймера, борьбы с диабетом и ожирением. Синтезировать препараты будут партнёры центра из числа российских фармакологических компаний.

У «Сбера» есть совместные проекты с фармкомпаниями. Так, с «Р-фармом» банк развивает проект, сокращающий сроки разработки препаратов для лечения меланомы, рака лёгких, рака почки, лимфомы и других заболеваний.

В России несколько компаний разрабатывают лекарственные препараты с помощью искусственного интеллекта. В их числе Ligand Pro и ГК «Герофарм».

Ранее сообщалось, что «Сбер» инвестировал в генеративный ИИ в 2024 году примерно $350 млрд и надеется начать окупать вложения в него через 2−3 года.