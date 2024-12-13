Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
MediaSniper
Daniel leyman

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.12.2024 в 14:23

«Сбер» создаст центр разработки лекарственных препаратов с помощью ИИ

Цель — обеспечить долголетие и улучшить качество жизни людей

«Сбер» и Институт искусственного интеллекта AIRI в первом квартале 2025 года создадут центр, который займётся разработкой лекарств с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» «Сбера» Андрей Белевцев, его слова приводят «Ведомости».

Центр будет искать биологические мишени с привлечением фармацевтических компаний-партнёров, генерировать новые молекулы, проводить валидацию и доклинические исследования. Основной целью создания организации является обеспечение продуктивного долголетия и улучшение качества жизни людей, пишет ТАСС.

На начальном этапе центр будет искать лекарственные молекулы для терапии онкологии, болезни Альцгеймера, борьбы с диабетом и ожирением. Синтезировать препараты будут партнёры центра из числа российских фармакологических компаний.

У «Сбера» есть совместные проекты с фармкомпаниями. Так, с «Р-фармом» банк развивает проект, сокращающий сроки разработки препаратов для лечения меланомы, рака лёгких, рака почки, лимфомы и других заболеваний.

В России несколько компаний разрабатывают лекарственные препараты с помощью искусственного интеллекта. В их числе Ligand Pro и ГК «Герофарм».

Ранее сообщалось, что «Сбер» инвестировал в генеративный ИИ в 2024 году примерно $350 млрд и надеется начать окупать вложения в него через 2−3 года.

лекарства Сбер искусственный интеллект
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.