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06.12.2024 в 16:03

«Сбер» надеется через 2–3 года начать окупать вложения в генеративный ИИ

В этом году банк инвестировал в GenAI примерно $350 млрд

«Сбер» рассчитывает в 2026−2027 годах начать окупать инвестиции в генеративный искусственный интеллект (Generative Artificial Intelligence, GenAI). Об этом рассказал глава банка Герман Греф в рамках Дня инвестора, его слова цитирует «Интерфакс».

В 2024 году «Сбер» вложил примерно $350 млрд в генеративный ИИ, оборот составил $60 млрд. По словам Грефа, это пока не сопоставимые цифры, но последние прогнозы «существенно скорректированы в большую сторону».

В 2025 году «Сбер» будет близок к выходу на окупаемость инвестиций, но вложения в GenAI будут ещё в минус. «Я думаю, что в 2026−2027 год мы начнём монетизировать это», — отметил глава банка.

В апреле 2024 года «Сбер», «Яндекс» и МТС подписали декларацию об ответственной разработке и использовании искусственного интеллекта.

Сбербанк Герман Греф искусственный интелект генеративный
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