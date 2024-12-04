GigaChat в новой рекламе дал советы юной помощнице по дому

«Сбер» и СберМаркетинг представили имиджевую кампанию о возможностях GigaChat. В новом рекламном ролике нейросеть ассистирует маленькой помощнице по дому.

Креативная команда рассказала историю о девятилетней девочке и GigaChat, которые вместе пытаются помочь маме по дому, пока папа в командировке.

Ответы нейросети на простые и трогательные запросы, а также просьба сочинить колыбельную, чтобы уложить спать младшую сестренку и маму, помогли юной хозяйке позаботиться о близких.

Размещение охватит ТВ и интернет-каналы.

Команда «СберМаркетинга»: Героиня нашего ролика — не просто девочка. Она «начинающий взрослый». В этом непростом возрасте особенно важно отыскать для себя надежного помощника. Того, кто сможет объяснить, как все устроено, и подсказать правильные действия. Благодаря GigaChat наша героиня не просто учится делам по дому, а находит выход из внутреннего конфликта подростка и принимает мудрые взрослые решения.

Состав творческой группы

ПАО Сбербанк (клиент)

Исполнительный директор — начальник отдела имиджевых и культурных проектов департамента маркетинга и коммуникаций: Алена Конурина



«СберМаркетинг» (креативное агентство, продакшн)

Директор департамента креативных разработок и контента: Елизавета Тринич-Афанасьева

Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов

Креативный директор: Светлана Помыткина

Руководители творческой группы: Алексей Завьялов, Анна Золотарёва

Ведущий арт-директор: Влад Казаков

Руководитель направления клиентского сервиса: Анна Богданова

Руководитель группы клиентского сервиса: Алёна Рыжова

Ведущий стратег: Антон Маркин

Руководитель съемочного отдела: Олег Гридасов

Руководитель отдела постпродакшн: Станислав Кириллов

Старший продюсер постпродакшн: Яна Белова



Режиссер: Катя Телегина

Оператор: Алексей Куприянов