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18+
04.12.2024 в 12:40

GigaChat в новой рекламе дал советы юной помощнице по дому

«Сбер» и «СберМаркетинг» сняли трогательную историю о том, как нейросеть помогла маленькой хозяйке позаботиться о близких

«Сбер» и СберМаркетинг представили имиджевую кампанию о возможностях GigaChat. В новом рекламном ролике нейросеть ассистирует маленькой помощнице по дому.

Креативная команда рассказала историю о девятилетней девочке и GigaChat, которые вместе пытаются помочь маме по дому, пока папа в командировке.

Ответы нейросети на простые и трогательные запросы, а также просьба сочинить колыбельную, чтобы уложить спать младшую сестренку и маму, помогли юной хозяйке позаботиться о близких.

Размещение охватит ТВ и интернет-каналы.

Команда «СберМаркетинга»:

Героиня нашего ролика — не просто девочка. Она «начинающий взрослый». В этом непростом возрасте особенно важно отыскать для себя надежного помощника. Того, кто сможет объяснить, как все устроено, и подсказать правильные действия. Благодаря GigaChat наша героиня не просто учится делам по дому, а находит выход из внутреннего конфликта подростка и принимает мудрые взрослые решения.

Состав творческой группы

ПАО Сбербанк (клиент)
Исполнительный директор — начальник отдела имиджевых и культурных проектов департамента маркетинга и коммуникаций: Алена Конурина

«СберМаркетинг» (креативное агентство, продакшн)
Директор департамента креативных разработок и контента: Елизавета Тринич-Афанасьева
Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов
Креативный директор: Светлана Помыткина
Руководители творческой группы: Алексей Завьялов, Анна Золотарёва
Ведущий арт-директор: Влад Казаков
Руководитель направления клиентского сервиса: Анна Богданова
Руководитель группы клиентского сервиса: Алёна Рыжова
Ведущий стратег: Антон Маркин
Руководитель съемочного отдела: Олег Гридасов
Руководитель отдела постпродакшн: Станислав Кириллов
Старший продюсер постпродакшн: Яна Белова

Режиссер: Катя Телегина
Оператор: Алексей Куприянов

Сбер СберМаркетинг GigaChat
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