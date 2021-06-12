Ко Дню России «Сбер» и нейросеть напомнили пользователям о многонациональном наследии

Ко Дню России «Сбер» научил нейросеть переодевать людей на фотографии в национальные костюмы, рассказали Sostav в компании. Примерить косоворотку, бурку, папаху, малицу и другие наряды народов России можно на сайте проекта «Традиции сквозь технологии».

«Сегодня в России насчитывается более 190 народов, у каждого — свои уникальные наряды и узоры. Их традиционные костюмы — это важные элементы культурного кода», — отметили в «Сбере».

Для создания виртуальной коллекции «Традиции сквозь технологии» SberAR/VRLab, специализарующаяся на дополненной и виртуальной реальности, отсканировала настоящие национальные костюмы. На основе этих сканов были созданы 3D-модели. А с помощью технологии компьютерного зрения и нейронных сетей примерить одежду может любой желающий.

Для этого нужно зайти на страницу проекта, выбрать национальный костюм и загрузить фотографию в полный рост. Нейросеть определит позу и «наденет» наряд пользователю по фигуре. Каждый сможет поделиться получившимся изображением на своих страницах в социальных сетях.

Проект запущен 11 июня. В «Сбере» ожидают, что за это время лендинг могут посетить около 2,5−3 млн раз.