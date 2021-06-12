Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.06.2021 в 11:00

Ко Дню России «Сбер» и нейросеть напомнили пользователям о многонациональном наследии

Компания с помощью дополненной реальности создала виртуальную примерочную традиционной одежды народов России

1

Ко Дню России «Сбер» научил нейросеть переодевать людей на фотографии в национальные костюмы, рассказали Sostav в компании. Примерить косоворотку, бурку, папаху, малицу и другие наряды народов России можно на сайте проекта «Традиции сквозь технологии».

«Сегодня в России насчитывается более 190 народов, у каждого — свои уникальные наряды и узоры. Их традиционные костюмы — это важные элементы культурного кода», — отметили в «Сбере».

Для создания виртуальной коллекции «Традиции сквозь технологии» SberAR/VRLab, специализарующаяся на дополненной и виртуальной реальности, отсканировала настоящие национальные костюмы. На основе этих сканов были созданы 3D-модели. А с помощью технологии компьютерного зрения и нейронных сетей примерить одежду может любой желающий.

Для этого нужно зайти на страницу проекта, выбрать национальный костюм и загрузить фотографию в полный рост. Нейросеть определит позу и «наденет» наряд пользователю по фигуре. Каждый сможет поделиться получившимся изображением на своих страницах в социальных сетях.

Проект запущен 11 июня. В «Сбере» ожидают, что за это время лендинг могут посетить около 2,5−3 млн раз.

День России нейросети Сбер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital-кейсы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.