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15.04.2022 в 13:00

SAP планирует прекратить бизнес в России

Ранее компания перестала продавать свои продукты в стране

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Немецкая компания по разработке программного обеспечения (ПО) SAP намерена полностью прекратить бизнес в России. Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава компании Хассо Платтнер.

По его словам, решение принято из-за обострившейся ситуации на Украине. Сейчас компания рассматривает возможные варианты ухода с российского рынка. Детали глава SAP не уточнил.

При этом Платтнер подчеркнул, что компания обязана обеспечить выплатами 1,3 тыс. российских сотрудников, которые уже оповещены о намерениях глобального руководства.

SAP уже прекратила продажи в России, но обновления и техническая поддержка для действующих клиентов, которые не попали под санкции, пока доступны. В будущем планируется закрыть облачные сервисы для пользователей из России, пишет издание.

3 марта 2022 года SAP сообщила, что приостанавливает свой бизнес в стране из-за санкций. Тогда в российском подразделении компании заявляли, что бизнес остановлен с компаниями, которые попали под санкции, а сотрудники продолжают работать.

На сайте компании среди клиентов SAP указаны в том числе «Сбербанк», «Газпром», «Шереметьево», НЛМК, «Мегафон», «Северсталь», «Илим». SAP используют большинство российских ритейлеров, сервисов, банков и других крупных и средних предприятий.

SAP Санкции
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