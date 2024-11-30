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30.11.2024 в 15:14

«Сантастрофа»: Airbnb показал нелегкую работу Санта Клауса

Сервис продемонстрировал преимущества бронирования дома на Рождество

В рождественской кампании сервис Airbnb показал преимущества бронирования на праздники дома — Санта Клаус до вас точно доберется и оставит подарки.

В праздничном ролике компания в шуточной анимированной форме продемонстрировала нелегкую работу Санта Клауса по доставке подарков постояльцам гостиниц: вместо привычного дымохода ему приходится протискиваться через узкую вентиляцию, толкаться в лифте, пытаться проникать в номера.

В то время как Airbnb предлагает «дружелюбные» к Санте дома, в них все готово ко встрече праздника и главного рождественского волшебника.

Airbnb
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