«Сантастрофа»: Airbnb показал нелегкую работу Санта Клауса

В рождественской кампании сервис Airbnb показал преимущества бронирования на праздники дома — Санта Клаус до вас точно доберется и оставит подарки.

В праздничном ролике компания в шуточной анимированной форме продемонстрировала нелегкую работу Санта Клауса по доставке подарков постояльцам гостиниц: вместо привычного дымохода ему приходится протискиваться через узкую вентиляцию, толкаться в лифте, пытаться проникать в номера.

В то время как Airbnb предлагает «дружелюбные» к Санте дома, в них все готово ко встрече праздника и главного рождественского волшебника.