Самыми популярными паролями у россиян остаются «йцукен» и «пароль»

Самыми часто используемыми паролями в России стали «йцукен», «пароль» и «рандеву». Несмотря на многочисленные утечки, выбирая между безопасностью и удобством, многие пользователи предпочитают второй вариант. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

В топ-10 самых популярных паролей в мире и среди российских доменных зон по-прежнему остаются пароли 123456, 123456789, qwerty, qwerty123 и password. Комбинация 1234 набирается четырьмя пальцами, также обстоит ситуация с «йцук» или «йцуке» — это qwer и qwert в русской раскладке". Кроме того, за 2024 год в топ попали «1234йцук», «1й2ц3у4к» и «12345йцуке».

Аналогичная ситуация и среди кириллических паролей: как и ранее, в топ-10 входят «йцукен», «пароль», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «марина», «люблю», «андрей» и «кристина». Попадание пароля «рандеву» в топ можно объяснить крупной утечкой учетных данных магазина Rendez Vous. Вероятно, многие покупатели, регистрируясь на сайте, в качестве пароля выбирали слово «рандеву», предположили аналитики.

Россияне до сих пор игнорируют новости о том, что произошла очередная утечка базы данных, надеясь, что это пройдет мимо них. И, несмотря на то, что сайты и сервисы все чаще стали предлагать устанавливать длинные и сложные пароли, пользователи часто продолжают использовать простейшие, например «12345678QWERTY!» отмечает эксперт.

В 2023 году в топе наравне с «йцукен» и «пароль» оказалась «подружка». Среди числовых паролей лидировали «123456», «123456789» и «1000000».