Россияне назвали самые желанные для работы компании

Жители России рассказали, какие компании им кажутся наиболее привлекательными с точки зрения потенциального трудоустройства. Чаще всего опрошенные называли организации из нефтегазовой отрасли. Среди них лидирует «Газпром» (в нём хотели бы работать 75% респондентов, желающих трудиться в этом секторе). В топ-3 также вошли «Лукойл» (12%) и «Роснефть» (8%). Таковы данные исследования IFORS Research, которое есть в распоряжении Sostav.

На втором месте по популярности — компании финансового сектора. 62% среди желающих трудиться в этой отрасли выбрали бы в качестве места работы «Сбер», 17% — «Т-банк», 16% — «Альфа-Банк».

На третьей строчке оказалась сфера информационных технологий. 84% респондентов-приверженцев отрасли считают «Яндекс» наиболее привлекательной компанией для своего возможного трудоустройства. 9% участников исследования назвали VK.

На четвёртом месте — ретейл. 43% среди называвших компании данного сектора хотели бы работать в «Пятёрочке» или «Перекрёстке», 40% — в «Магните». Чуть реже интервьюируемые называли в качестве желанного места для работы маркетплейсы. Для 53% из них это Ozon, для 27% — Wildberries.

В опросе участвовали 1,6 тыс. трудоспособных россиян из 85 регионов страны.