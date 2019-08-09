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09.08.2019 в 16:20

Samsung удалила рекламу 2017 года, высмеивающую Apple

В новых моделях Samsung сама убрала разъем для наушников, хотя ранее упрекнула Apple за его отсутствие

Samsung удалила со своих каналов на YouTube рекламный ролик 2017 года, который высмеивал iPhone. В новинках южнокорейской компании нет разъема для наушников, а это одна из тех функций, за отсутствие которой пару лет назад компания упрекнула конкурента.

В 2017 году Samsung выпустила видео под названием «Growing Up», в котором она высмеяла любовь к бренду Apple. В ролике показывались недостатки всех iPhone на фоне линейки Galaxy Note. В числе прочих изъянов, присутствующих в смартфонах от Apple, корейский гигант изобразил и отсутствие 3,5 мм аудиоджека.

В новом флагмане — Samsung Galaxy Note 10, представленном ранее, компания сама избавилась от него. После этого Samsung решила удалить провокационную рекламу со своего официального YouTube-канала. На данный момент копии ролика сохранились на локальных каналах компании.

Apple Samsung
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