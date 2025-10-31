Sostav.ru

31.10.2025 в 07:20

Самозанятым водителям такси разрешат использовать иностранные автомобили

В законе о локализации такси может появиться послабление

8

Группа депутатов Госдумы предложила поправки к закону о локализации такси, которые упрощают доступ самозанятых к работе. Согласно проекту, регионы смогут ежегодно выделять квоту в 25% от числа зарегистрированных такси, в рамках которой самозанятые водители смогут использовать личные автомобили, даже если они не соответствуют требованиям локализации. Об этом сообщают «Ведомости».

Условием для получения квоты будет владение транспортным средством в течение не менее, чем шести месяцев до момента постановки в реестр и использование его в такси лично самозанятым собственником.

Поправки направлены на сохранение занятости и налоговых поступлений, а также на постепенное обновление автопарка отечественными машинами. Предположительно механизм будет действовать до 2033 года и позволит смягчить последствия для 540 тыс. самозанятых, избежав потери доходов на сотни миллиардов рублей.

В отрасли предложения восприняли неоднозначно: часть участников, включая «Яндекс Такси», инициативу поддержала, тогда как представители сервиса «Максим» считают квоты избыточным ограничением.

Ранее «Опора России» от лица бизнеса направила в правительство обращение с предложением отложить вступление в силу закона о локализации автомобилей для такси для самозанятых и индивидуальных предпринимателей до 2030 года.

