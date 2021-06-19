«Самолет» и The Clients пригласили жителей квартир в путешествие по миру шкафа

Группа «Самолет» и креаторы The Clients запустили новую кампанию — она рассказывает о готовых квартирах, позволяющих не тратить время на выбор и установку мебели. Главным героем ролика стал шкаф — внутри него жителей комплексов бренда будут ждать удивительные приключения. Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.
Авторам рекламной кампании хотелось подчеркнуть, как много часов и даже дней мы тратим на выбор подходящих предметов интерьера. Так и родилась идея ролика-монолога о времени, которое теперь можно потратить на себя.
Главным героем и одновременно декорацией для основных сцен стал шкаф. Прямо внутри него в художественно-театральной манере раскрываются простые и понятные истории: рыбалка, на которую можно было бы съездить вместо поисков мебели, и свидание, которого так давно не было из-за ремонта.
В рамках промо девелопер представил новый продукт — теперь для его клиентов доступны квартиры не только с готовой отделкой, но и с кухонным гарнитуром, мебелью и даже встроенной техникой. Такое жилье — универсальное решение для тех, кто не хочет тратить драгоценное время впустую.
Роман Сенчихин, бренд-директор группы «Самолет»:
Главная миссия группы «Самолет» — создавать такие дома, сервисы и инфраструктуру, которые помогут людям освободить время для того, что действительно важно. И готовые квартиры с мебелью и техникой стали очередным продуктовым решением в рамках этой стратегии. А сама история легко и красиво сложилась из простого инсайта и впечатляющей визуальной составляющей.
В видео раскрывается важный для современных жителей мегаполисов месседж: теперь шаг с установкой и выбором мебели можно просто пропустить и смело переходить к следующему — наслаждаться жизнью с мыслью о том, что в квартире уже все есть.
Саша Божко, креативный директор The Clients :
Простая человеческая правда, визуальная поэзия и, самое важное, очень хороший и нужный людям продукт. Этот проект просто не мог не получиться.
Ранее «Самолет» выпустил годовой отчет в формате экшн-ролика от The Clients — в нем рассказывается про успехи, которые удалось достичь, несмотря на всю эпичность сезона 2020. Информацию о первом IPO в отрасли за 10 лет и росте капитализации бренда креаторы представили в настоящем блокбастере со зрелищными спецэффектами и трюками каскадеров.
Состав творческой группы:
Группа «Самолет» (клиент):
Директор по маркетингу и рекламе — Роман Абдуллин
Бренд-директор — Роман Сенчихин
Руководитель охватных медиа — Марита Клиньшанс
Руководитель группы бренд-менеджеров — Анна Церетели
Бренд-менеджер — Оксана Асулян
The Clients (агентство):
Креативные директора — Иван Дергачев, Александр Божко
Аккаунт-директор — Мария Чечелова
Арт-директор — Альберт Сафин
Копирайтер — Ксения Лазарева
Режиссер — Роман Ким
Оператор — Егор Процко
Художник-постановщик — Денис Токарев
Второй режиссер — Евгений Четвериков
Генеральный продюсер — Иван Яковенко
Исполнительный продюсер — Василий Тананов
Линейный продюсер — Юлия Салимова
Младший продюсер — Наталья Гордиенко
Директор съемочной группы — Михаил Тулумджан
Кастинг директор — Анна Голенко
Гафер — Николай Вахрамеев
Художник по костюму — Ирина Дубина
Художник по гриму — Алла Авдеева
Монтаж — Антон Мироненков, Максим Хотько
CG — Пост Принял
Композитор/саунд-дизайн — Филипп Эйдинов
Фотограф бекстейдж — Наталья Шавшина