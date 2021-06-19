«Самолет» и The Clients пригласили жителей квартир в путешествие по миру шкафа

Группа «Самолет» и креаторы The Clients запустили новую кампанию — она рассказывает о готовых квартирах, позволяющих не тратить время на выбор и установку мебели. Главным героем ролика стал шкаф — внутри него жителей комплексов бренда будут ждать удивительные приключения. Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.

Авторам рекламной кампании хотелось подчеркнуть, как много часов и даже дней мы тратим на выбор подходящих предметов интерьера. Так и родилась идея ролика-монолога о времени, которое теперь можно потратить на себя.

Главным героем и одновременно декорацией для основных сцен стал шкаф. Прямо внутри него в художественно-театральной манере раскрываются простые и понятные истории: рыбалка, на которую можно было бы съездить вместо поисков мебели, и свидание, которого так давно не было из-за ремонта.

В рамках промо девелопер представил новый продукт — теперь для его клиентов доступны квартиры не только с готовой отделкой, но и с кухонным гарнитуром, мебелью и даже встроенной техникой. Такое жилье — универсальное решение для тех, кто не хочет тратить драгоценное время впустую.

Роман Сенчихин, бренд-директор группы «Самолет»: Главная миссия группы «Самолет» — создавать такие дома, сервисы и инфраструктуру, которые помогут людям освободить время для того, что действительно важно. И готовые квартиры с мебелью и техникой стали очередным продуктовым решением в рамках этой стратегии. А сама история легко и красиво сложилась из простого инсайта и впечатляющей визуальной составляющей.

В видео раскрывается важный для современных жителей мегаполисов месседж: теперь шаг с установкой и выбором мебели можно просто пропустить и смело переходить к следующему — наслаждаться жизнью с мыслью о том, что в квартире уже все есть.

Саша Божко, креативный директор The Clients : Простая человеческая правда, визуальная поэзия и, самое важное, очень хороший и нужный людям продукт. Этот проект просто не мог не получиться.

Ранее «Самолет» выпустил годовой отчет в формате экшн-ролика от The Clients — в нем рассказывается про успехи, которые удалось достичь, несмотря на всю эпичность сезона 2020. Информацию о первом IPO в отрасли за 10 лет и росте капитализации бренда креаторы представили в настоящем блокбастере со зрелищными спецэффектами и трюками каскадеров.

Состав творческой группы:

Группа «Самолет» (клиент):

Директор по маркетингу и рекламе — Роман Абдуллин

Бренд-директор — Роман Сенчихин

Руководитель охватных медиа — Марита Клиньшанс

Руководитель группы бренд-менеджеров — Анна Церетели

Бренд-менеджер — Оксана Асулян

The Clients (агентство):

Креативные директора — Иван Дергачев, Александр Божко

Аккаунт-директор — Мария Чечелова

Арт-директор — Альберт Сафин

Копирайтер — Ксения Лазарева

Заграница продакшн:

Режиссер — Роман Ким

Оператор — Егор Процко

Художник-постановщик — Денис Токарев

Второй режиссер — Евгений Четвериков

Генеральный продюсер — Иван Яковенко

Исполнительный продюсер — Василий Тананов

Линейный продюсер — Юлия Салимова

Младший продюсер — Наталья Гордиенко

Директор съемочной группы — Михаил Тулумджан

Кастинг директор — Анна Голенко

Гафер — Николай Вахрамеев

Художник по костюму — Ирина Дубина

Художник по гриму — Алла Авдеева

Монтаж — Антон Мироненков, Максим Хотько

CG — Пост Принял

Композитор/саунд-дизайн — Филипп Эйдинов

Фотограф бекстейдж — Наталья Шавшина