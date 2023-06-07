ГК «Самолет» потратит более 50 млн рублей на закупки рекламы на региональном радио

Группа компаний «Самолет» проводит открытый запрос предложений на оказание услуг по размещению и закупке рекламного инвентаря на региональном радио в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Владивостоке для бренда «Самолет» в 2023−2025 годах. Ориентировочный суммарный бюджет на направление в период с июля 2023-го по июнь 2024 года составляет 50 млн руб. Бюджет на период с июля 2024-го по июнь 2025 года будет определён в первом квартале 2024 года. Об этом сообщается в закупочной документации, опубликованной на сайте торговой площадки B2B Center.

Заявки принимаются до 14 июня. Подведение итогов состоится не позднее 30 июня 2023 года. Также возможно проведение переторжки. По результатам закупки будет выбран один «основной» и один «запасной» победители. При этом ежемесячный бюджет выделяется основному победителю на основании предоставленного коммерческого предложения, содержащего медиаплан с указанием сплита станций, объёма и стоимости размещения.

Согласно закупочной документации, все участники конкурса должны быть подписчиками базы данных Radio Index от Mediascope и по запросу компании предоставлять данные в том числе для тактического планирования. Отмечается, что заказчик оставляет за собой право корректировать итоговое распределение объёмов размещения по периоду и между станциями, равно как и финальный сплит станций остаётся на усмотрение ГК «Самолет».

При этом ценовые условия, выданные на тендер, не могут быть ухудшены вне зависимости от финального сплита станций и объёма на каждую из них, говорится в техническом задании.

Ранее ГК «Самолет» проводила тендер на услуги по разработке стратегии размещения и закупки рекламного времени на федеральном радио для бренда «Самолет Плюс» на 2023 год. Начальная цена договора составила 100 млн руб.