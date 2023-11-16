«Самокат» и бюро «Новь» украсили росписями здания в трёх российских городах

Онлайн-ритейлер «Самокат» и бюро социокультурного проектирования «Новь» представили творческий проект «Души не чаю». Художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова вместе с местными жителями создала масштабные росписи (муралы) на улицах Вологды, Иваново и Ярославля. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Самоката».
Росписи на фасадах зданий и ограждениях расположены в живописных и исторических локациях. Ключевыми образами муралов стали гостеприимство, любовь к тёплым разговорам и чаепитиям.
В сюжете нашли отражение локальное ремесло, архитектура, особенности ландшафта и сказочные животные. Герои муралов увлечены обычными делами — они рыбачат, катаются на лодках или пьют чай со сладостями.
Кассандра Фадеева, руководитель департамента коммуникаций и разработки брендов собственных торговых марок «Самоката»:
«Самокат» стремится делать городское пространство комфортнее. Поэтому для нас важно было создать проект, который вдохновит жителей на знакомство с местной культурой и историей. Такое партнёрство подарило людям возможность проявить свой творческий потенциал и принять участие в развитии городской среды.