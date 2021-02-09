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09.02.2021 в 11:15

Платформа Influential определила самую эффективную рекламу Super Bowl LV

Больше всего американцев заинтересовали снеки

Платформа на базе искусственного интеллекта Influential, поддерживаемая IBM Watson, выяснила, какая реклама Super Bowl LV оказалась самой эффективной и вдохновила зрителей на покупки. Для этого Influential проанализировала 278 млн сообщений в социальных сетях в течение ночи после матча, пишет AdWeek.

Больше всего упоминаний с намерением купить получила реклама закусок Cheetos (принадлежит Frito-Lay), на втором месте оказался другой бренд Frito-Lay, Doritos. Третьим стал ролик Bud Light Seltzer Lemonade, четвертое место досталось M&M's, замыкает пятерку Michelob Ultra — единственный не юмористический ролик в топе.

Зрители Super Bowl традиционно проявляют большой интерес к снекам, однако в этом году обсуждения в соцсетях были меньше сосредоточены на закусках и больше — на музыке и знаменитостях, выяснила Influential. Это связано с тем, что в течение ночи в рекламе появились почти 70 спортсменов, актеров, музыкантов и других инфлюенсеров.

Среди знаменитостей первое место заняли участвовавшие в рекламе Cheetos актеры Эштон Катчер и Мила Кунис и рэгги-исполнитель Шэгги. Второе место занял рэпер Drake, который вместе с другими знаменитостями снялся в ролике State Farm. Третьей стала актриса Эми Шумер в роли феи (Hellmann), за ней следует канадский актер Дэн Леви (M&M's). Пятое место занял музыкант Брюс Спрингстин в двухминутной рекламе Jeep.

По данным аналитиков, реклама составила лишь 10% от общего количества упоминаний моментов игры. The Weeknd, который выступил в перерыве, набрал 14% упоминаний, команда Kansas City Chiefs — 15%, победитель чемпионата Tampa Bay Buccaneers — 19%. Только квотербек Buccaneers Том Брэди получил 16% в общем обсуждении, внутриигровые моменты составили оставшиеся 26%.

Influential также опросила более 20 тыс. человек и обнаружила, что только 50% респондентов правильно определили Pepsi в качестве спонсора представления в перерыве Super Bowl Halftime Show — для сравнения, в прошлом году таких было 49%. Также большинство зрителей высоко оценили выступление поэтессы Аманды Горман — ее стихотворение «Chorus of Captains» («Хор капитанов») получило положительный отклик у 94% зрителей.

Шведский бренд растительного молока Oatly, напротив, получил только негативные отклики к своему 30-секундному ролику, снятому еще в 2014 году. В нем CEO компании поет, аккомпанируя себе на синтезаторе. После этого компания выпустила мерч «I totally hated that Oatly commercial» («Я ненавижу эту рекламу Oatly»), который разобрали за несколько минут.

Super Bowl Influential
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