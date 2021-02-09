Платформа Influential определила самую эффективную рекламу Super Bowl LV

Платформа на базе искусственного интеллекта Influential, поддерживаемая IBM Watson, выяснила, какая реклама Super Bowl LV оказалась самой эффективной и вдохновила зрителей на покупки. Для этого Influential проанализировала 278 млн сообщений в социальных сетях в течение ночи после матча, пишет AdWeek.

Больше всего упоминаний с намерением купить получила реклама закусок Cheetos (принадлежит Frito-Lay), на втором месте оказался другой бренд Frito-Lay, Doritos. Третьим стал ролик Bud Light Seltzer Lemonade, четвертое место досталось M&M's, замыкает пятерку Michelob Ultra — единственный не юмористический ролик в топе.

Зрители Super Bowl традиционно проявляют большой интерес к снекам, однако в этом году обсуждения в соцсетях были меньше сосредоточены на закусках и больше — на музыке и знаменитостях, выяснила Influential. Это связано с тем, что в течение ночи в рекламе появились почти 70 спортсменов, актеров, музыкантов и других инфлюенсеров.

Среди знаменитостей первое место заняли участвовавшие в рекламе Cheetos актеры Эштон Катчер и Мила Кунис и рэгги-исполнитель Шэгги. Второе место занял рэпер Drake, который вместе с другими знаменитостями снялся в ролике State Farm. Третьей стала актриса Эми Шумер в роли феи (Hellmann), за ней следует канадский актер Дэн Леви (M&M's). Пятое место занял музыкант Брюс Спрингстин в двухминутной рекламе Jeep.

По данным аналитиков, реклама составила лишь 10% от общего количества упоминаний моментов игры. The Weeknd, который выступил в перерыве, набрал 14% упоминаний, команда Kansas City Chiefs — 15%, победитель чемпионата Tampa Bay Buccaneers — 19%. Только квотербек Buccaneers Том Брэди получил 16% в общем обсуждении, внутриигровые моменты составили оставшиеся 26%.

Influential также опросила более 20 тыс. человек и обнаружила, что только 50% респондентов правильно определили Pepsi в качестве спонсора представления в перерыве Super Bowl Halftime Show — для сравнения, в прошлом году таких было 49%. Также большинство зрителей высоко оценили выступление поэтессы Аманды Горман — ее стихотворение «Chorus of Captains» («Хор капитанов») получило положительный отклик у 94% зрителей.

Шведский бренд растительного молока Oatly, напротив, получил только негативные отклики к своему 30-секундному ролику, снятому еще в 2014 году. В нем CEO компании поет, аккомпанируя себе на синтезаторе. После этого компания выпустила мерч «I totally hated that Oatly commercial» («Я ненавижу эту рекламу Oatly»), который разобрали за несколько минут.