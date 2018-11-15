Максим Кыштымов, CHIPSA: «Благодаря анимации мы не только наполняем сайт жизнью, но и корректируем путь пользователя»

Генеральный директор CHIPSA Максим Кыштымов рассказал Sostav о создании разных видов анимационных сайтов и о том, как при обилии контента добиться минимализма.

Мы занимаемся разработкой сайтов. Основная фишка наших продуктов — проработка анимации, качественный графический контент и креативная дизайн-концепция. Но однажды мы пошли против себя.

Как мы ушли и снова вернулись к сайтам «не как у всех»

С 2009 года мы делали упор на классный дизайн. В основе проекта была идея, которая обрастала визуальным стилем и превращалась в завершённый продукт.

Так мы работали три года. А после волны тренингов и хайпа вокруг лендингов решили сменить подход на более прогрессивный, как тогда показалось. Дальше классическая схема: ондостраничники, конверсия, колтуэкшены и всё в этом духе. Линейная логика и не менее линейная подача информации. Сайты превратились в стандартный набор атрибутов, которые работают на его КПД, и пополнили ряды клонов.

Мы потеряли свою уникальность, перестали выделяться среди конкурентов. Весь опыт пользователя свелся к бесконечному прокручиванию сайтов вниз и вверх.

В результате это привело к тому, что старые клиенты перестали нас понимать, а новые пока не могли получить нужный уровень продукта.

Мы поняли: то, куда мы двигаемся, не отражает наш подход. Более того, это движение никак не задействует главный ресурс студии — сильную команду дизайнеров.

И приняли решение всё изменить.

Мы сконцентрировались на минимализме, контенте и эмоциях.



Почему минимализм?

Он не рассеивает внимание. Простота даёт максимальный эффект вовлечения, и пользователь получает то, за чем он пришёл на сайт.

Чтобы добиться функционального минимализма, мы четко ставим задачу и решаем её с помощью одного экрана. Порой намеренно ограничиваем себя в цветах и формах.

Каждый элемент фильтруется на предмет целесообразности. И даже если он очень красивый, но бесполезный — скорее всего, он будет вырезан из финальной версии.

Вот что получается в результате:

Всё вокруг контента, а контент — свой

Мы не рисуем что-либо только ради красоты.

Финальная задача сайта — корректно донести до пользователя информацию о продукте и компании. Поэтому в основе любого нашего решения находится контент. Именно он отражает ключевую идею сайта, смыслы компании и продукта.

Чтобы добиться у пользователя правильной эмоции, мы решили создавать весь контент сами. Пишем тексты, снимаем фото и видео, рисуем иллюстрации и 3D-графику. Например, для сайта компании «Элдис» мы сделали набор визуализаций, которые помогли рассказать об услугах компании более наглядно.

От такого подхода выигрывают все: мы получаем то, что нужно для работы, а клиенты и пользователи видят гармоничную и интересную картинку.

Иногда мы достигаем нужного настроения, изрядно заморачиваясь со шрифтами. В такие моменты текстовый контент становится иллюстрацией. Пример — сайт для компании OST Asia Group, которая занимается доставкой грузов из Китая.

Здесь текстовые элементы скомпонованы таким образом, что острая необходимость в поясняющих иллюстрациях и яркой графике просто отпадает.

Пользователь легко находит всю нужную ему информацию:

Ещё один пример — сайт для лодок «Север».

Большинство конкурентов показывает рыбаков, тихую заводь и мирно покачивающуюся лодочку на фоне. Наш клиент хотел показать абсолютно новую водную технику.

Мы визуализировали ценность и премиальность продукта с поправкой на то, что многие из потенциальных клиентов компании — геймеры. И использовали знакомый им шрифт:

Анимация — ключ к качественному взаимодействию

Пользователь наших продуктов всегда получает новые эмоции от общения с сайтом:

— Да, эта штука двигается при наведении!

— Можно покрутить, если хочешь.

— Наведешь сюда, и произойдет кое-что интересное…

Человеку интересно, как поведёт себя сайт в ответ на нажатие, свайп или банальное бездействие. Благодаря анимации мы не только наполняем сайт жизнью, но и корректируем путь пользователя.

Мы не считаем наших клиентов и пользователей сайта дурачками.

Наши сайты хочется изучать. И да, в них нужно немного разобраться. Сужает ли это аудиторию? Скорее, фильтрует.

Попадая на такой ресурс, человек получает новый опыт взаимодействия. Он развивается, и через развитие узнаёт продукт и компанию заказчика.

Мы убеждены, что у современного человека большой опыт взаимодействия с необычными интерфейсами. Поэтому сайты намеренно создаются для продвинутых заказчиков, и не менее продвинутых пользователей.

Что в результате?

1. Раньше для каждого проекта нам приходилось заново подбирать стилистику. Теперь заказчики приходят за конкретным решением и говорят: «мы хотим ваш стиль».

2. Мощно выделились среди конкурентов. Наши решения вызывают нужный уровень ожиданий и wow-эффект. Именно за ним и приходят клиенты.

3. Новый подход к разработке сайтов показывает посетителям, что компании наших заказчиков идут в ногу со временем, подчеркивает их технологичность.

Кроме того, наш новый подход нашёл большой отклик среди коллег и в профессиональных кругах. Из последних наград:

● Гран-при в номинации «Сайт промышленной компании/ТЭК компании или дилера» с сайтом «Авакс», Золотой сайт 2017;

● Золото в номинации «Лучший сайт» с «Аваксом» и бронза в номинации «Дизайн собственного проекта агентства» с CHIPSA, Tagline Awards 2017;

● Бронза в номинации «Промышленность и оборудование» с «Аваксом», Rating Runeta 2017;

● ТОП-50 самых лайкаемых дизайн-команд по версии международного рейтинга DRIBBLE.

● Попали в галереи Best Of Behance, Interaction Behance, AIGA.

И самое важное: мы снова делаем то, что нам нравится.