S7 может уйти из «Домодедово» в другой аэропорт

Авиакомпания S7 может перейти из аэропорта «Домодедово» в «Шереметьево» или «Внуково». Последние два предложили перевозчику свои услуги. Активное обсуждение вопроса началось около двух недель назад, пишет «Коммерсантъ».

«Внуково» пыталось инициировать переговоры с S7 еще в 2018 году. Источник издания в «Шереметьево» рассказал, что перевозчик может перевести к ним как минимум часть рейсов. «Домодедово» работает с S7 с 2002 года и надеется на «долгосрочное и взаимовыгодное продолжение партнерства».

За первые шесть месяцев 2024 года S7 обеспечила «Домодедово» 24% выручки (почти 3,6 млрд руб.). По итогам всего прошлого года перевозчик мог принести аэропорту около 8 млрд руб.

Показатель по выручке за год оказался на 10% ниже уровней 2022 и 2023 годов. Причины: активное развитие авиакомпанией хаба в новосибирском аэропорту «Толмачево» и сокращение части московских рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320neo / A321neo.

Вопрос о переходе S7 в другие аэропорты мог возникнуть из-за рисков финансовой стабильности «Домодедово». До конца года аэропорт должен погасить выплаты по обязательствам более чем на 15 млрд руб.

По словам аналитиков, «Домодедово» может улучшить положение, если ему разрешат рефинансироваться и частично погасить задолженность за счет денежного потока.

Напомним, в январе этого года Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском против 32 структур «Домодедово», владельца аэропорта Дмитрия Каменщика и председателя наблюдательного совета Валерия Когана. Ведомство потребовало признать недействительными сделки, в результате которых иностранные лица установили контроль над аэропортом, и взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг» (ему принадлежит группа операционных компаний «Домодедово»).

На доли Каменщика и Когана в российских и иностранных юрлицах, а также на имущество группы, принадлежащие ей ценные бумаги и доли в юрлицах, был наложен арест. В феврале Генпрокуратура потребовала полного ареста активов «Домодедово».