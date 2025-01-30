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30.01.2025 в 19:00

Суд арестовал доли Каменщика и Когана в компаниях группы «Домодедово»

Предпринимателей обвинили в выводе за рубеж 18 млрд рублей прибыли аэропорта

Арбитражный суд Московской области наложил арест на доли владельцев группы компаний «Домодедово» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана в российских и иностранных юрлицах. Предприниматели должны обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества компаний в периметре «Домодедово», пишет «Интерфакс».

Суд запретил Каменщику и Когану давать указания по отчуждению имущества компаний, оставлению его вне российской юрисдикции, остановке деятельности организаций.

Органам управления группы «Домодедово» запрещено принимать решения о дополнительной эмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров. Также они не могут совершать действия, которые направлены на вывод денег и другого имущества.

Суд арестовал имущество группы, принадлежащие ей ценные бумаги и доли в юрлицах. Под арест не попали средства для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов, штрафов, зарплат сотрудникам.

Запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ по группе «Домодедово», кроме инициированных Росимуществом. Руководству компаний «ДМЕ Холдинг», «Аламо холдинг» и «Асьенда Инвестментс Лимитед» запретили перерегистрировать и продавать земельные участки на территории аэровокзального комплекса.

Компания «Домодедово Фьюэл Сервисез» должна обеспечить представителю Росавиации доступ к деятельности, финансовой и технической документации. Схожие обязанности наложены и на другие компании-операторы «Домодедово».

Об иске Генпрокуратуры к 30 компаниям группы «Домодедово» и ее бенефициарам стало известно накануне. Каменщика и Когана обвинили в выводе за рубеж 18 млрд руб. прибыли аэропорта, сообщает ТАСС.

В «Домодедово» сообщили, что строго соблюдают все требования российского законодательства. Аэропорт намерен сформировать позицию после того, как подробно ознакомится с исковым заявлением.

Генпрокуратура просит суд взыскать в доход государства 100% долей «ДМЕ Холдинга», владеющего группой, и признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре «Домодедово».

Суд иск Домодедово Гепрокуратура
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