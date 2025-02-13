Генпрокуратура потребовала полного ареста активов «Домодедово»

Генпрокуратура подала апелляцию на решение Арбитражного суда Московской области о частичном снятии обеспечительных мер с аэропорта «Домодедово» и компании «Домодедово фьюэл фасилитис». Суд разрешил «Домодедово фьюэл фасилитис» выплатить купонный доход держателям облигаций. Генпрокуратура потребовала полного ареста средств инвесторов по иску к «Домодедово», пишут «Ведомости».

В январе Ассоциация инвесторов АВО обратилась в суд с ходатайством о частичном снятии мер с «Домодедово фьюэл фасилитис», чтобы та могла платить купоны держателям своих облигаций. В феврале об этом же суд попросил и сам эмитент. В результате суд разрешил провести платежи по облигационным выпускам.

Генпрокуратура заявила, что решение суда было принято с нарушением норм материального и процессуального права и является незаконным. Деньги «Домодедово фьюэл фасилитис» до этого были арестованы, чтобы не допустить вывода имущества компании, в том числе под видом выплаты по ценным бумагам.

В надзорном органе отметили, что заявители действуют согласованно, их позиции синхронизированы и направлены на введение суда и общественности в заблуждение относительно обстоятельств дела и угроз потерь для владельцев облигаций. Доводы о невозможности провести расчеты с держателями ценных бумаг, выпущенных «Домодедово фьюэл фасилитис», в Генпрокуратуре назвали надуманными.

Напомним, в конце января Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском против 32 структур аэропорта «Домодедово», его владельца Дмитрия Каменщика и председателя наблюдательного совета Валерия Когана. Ведомство потребовало признать недействительными сделки, в результате которых иностранные лица установили контроль над аэропортом, и взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг» (ему принадлежит группа операционных компаний воздушной гавани). Суд наложил арест на доли Каменщика и Когана в российских и иностранных юрлицах, а также на имущество группы, принадлежащие ей ценные бумаги и доли в юрлицах.