С нового владельца «Ведомостей» требуют более 150 млн рублей долга

Кипрская NGV, представляющая наследников бизнесмена Дмитрия Босова и экс-владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева, потребовала от ее нового издателя Ивана Еремина вернуть долги в размере 150,6 млн руб., сообщает «Коммерсант».

По данным источников издания, это сумма — часть долга «Ведомостей» перед Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ) за роялти. FT и WSJ делились с изданием контентом, за что получали лицензионные платежи. До продажи Демьяну Кудрявцеву «Ведомости» платили FT, WSJ и третьему акционеру, финской Sanoma, 18% от выручки, или около 160 млн руб. в год. Кудрявцев выкупил газету и долги с дисконтом в 2015 году.

По данным источников издания, долг БНМ перед «Аркан Инвестмент», принадлежащей племяннице Владимира Воронова Иветте, на момент продажи газеты весной 2020 года составлял 301,2 млн руб. Долг перед Sanoma в размере 183,8 млн руб. достался «Ясно Паблишинг» жены Демьяна Кудрявцева. NGV Босова стала держателем прав требования на 150 млн руб., выкупив их у структур Демьяна Кудрявцева за «несколько десятков миллионов рублей», которые пошли на поддержку газеты, поясняет близкий к сделке источник.

Долг не дисконтирован, то есть NGV вправе требовать всю сумму. NGV требовала от БНМ погасить долг еще в апреле 2020 года, когда продажа «Ведомостей» только была запущена, «в качестве сигнала потенциальным новым собственникам», уверяют источники издания. По мнению юристов, шансы на успех велики, если Иван Еремин был в курсе ситуации с долгом при покупке газеты в прошлом году.

В конце июля прошлого года после конфликта из-за назначения главным редактором издания Андрея Шмарова бывшие сотрудники издания запустили проект VTimes. Издание освещает уже известные по «Ведомостям» темы, а также новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал.