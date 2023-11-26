Армения вошла в пятерку крупнейших поставщиков виски в Россию, вытеснив Испанию, пишут «РИА Новости». С начала года импорт из Армении составил $5,6 млн.

В свою очередь Испания, занимавшая ранее третье место, опустилась на седьмую строчку рейтинга крупнейших поставщиков виски, поставив на 30% меньше виски, чем в прошлом году. Импорт из Испании в нынешнем году составил $3,7 млн.

Всего за девять месяцев этого года Россия импортировала виски на $262,5 млн, что вчетверо больше прошлогоднего показателя. Звание крупнейшего поставщика по-прежнему удерживает Латвия, доля импорта которой составила $190,6 млн, что в шесть раз больше, чем годом ранее.

Нарастила объемы поставок и расположившаяся на втором месте Литва, отгрузившая в девять раз больше виски, чем в прошлом году — на $28,9 млн.

Ранее мы писали, что КНР нарастила объем поставок виски в Россию. Китай может войти в десятку крупнейших поставщиков с такими брендами, как Galeway Label и Royal Glenvart. В январе-октябре ввоз крепкого алкоголя из Китая год к году вырос в десять раз, до более 464 тыс. л, из которых 421 тыс. л пришлась на виски.