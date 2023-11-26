Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
Gooroo.works
Panda Ads

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.11.2023 в 10:20

Армения вошла в пятерку крупнейших поставщиков виски в Россию

По поставкам крепкого напитка она обогнала Испанию

Армения вошла в пятерку крупнейших поставщиков виски в Россию, вытеснив Испанию, пишут «РИА Новости». С начала года импорт из Армении составил $5,6 млн.

В свою очередь Испания, занимавшая ранее третье место, опустилась на седьмую строчку рейтинга крупнейших поставщиков виски, поставив на 30% меньше виски, чем в прошлом году. Импорт из Испании в нынешнем году составил $3,7 млн.

Всего за девять месяцев этого года Россия импортировала виски на $262,5 млн, что вчетверо больше прошлогоднего показателя. Звание крупнейшего поставщика по-прежнему удерживает Латвия, доля импорта которой составила $190,6 млн, что в шесть раз больше, чем годом ранее.

Нарастила объемы поставок и расположившаяся на втором месте Литва, отгрузившая в девять раз больше виски, чем в прошлом году — на $28,9 млн.

Ранее мы писали, что КНР нарастила объем поставок виски в Россию. Китай может войти в десятку крупнейших поставщиков с такими брендами, как Galeway Label и Royal Glenvart. В январе-октябре ввоз крепкого алкоголя из Китая год к году вырос в десять раз, до более 464 тыс. л, из которых 421 тыс. л пришлась на виски.

Виски
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.