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24.11.2023 в 07:20

КНР нарастила объём поставок виски в Россию

Однако без удачных маркетинговых решений бренды вряд ли станут популярными в стране

В десятку поставщиков виски в Россию в этом году может войти Китай с такими брендами, как Galeway Label и Royal Glenvart. В январе—октябре ввоз крепкого алкоголя из Китая год к году вырос в десять раз, до более 464 тыс. л, из которых 421 тыс. л пришлась на виски, сообщает «Коммерсант».

На алкогольном рынке категория виски заметнее всего ощутила влияние торговых ограничений после начала спецоперации. Из страны ушли глобальные производители, такие как Diageo (Bell`s, Johnnie Walker), Beam Suntory (Jim Beam), Edrington (Macallan), Brown-Forman (Jack Daniel`s).

По словам собеседника издания на рынке, основной объём импорта китайского виски в настоящее время приходится на бренды Galeway Label и Royal Glenvart. Помимо Китая заметный рост импорта виски отмечается из Индии. По данным участников рынка, в январе—октябре ввоз напитка из страны вырос в восемь раз, до более 742 тыс. л.

Эксперты и участники рынка сомневаются, что виски «экзотического» происхождения будут пользоваться массовым спросом без удачных маркетинговых решений. Текущие поставки китайского виски скорее носят тестовый характер и существенно расширить продажи будет сложно, тем более, что российский потребитель сохраняет верность напитку из Европы, уверяют они.

Ранее в компаниях-импортерах предупредили, что в преддверии Нового года зарубежный алкоголь может подорожать на 20−30%. Сильнее всего, вплоть до 40%, вырастут цены на французские шампанские вина и коньяк, а также шотландский и ирландский виски.

Виски
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