Рынок цифровых книг в прошлом году увеличился на 37% до 19,72 млрд руб. Наиболее существенно, почти в три раза, рыночную долю за это время нарастил сервис «Яндекс книги», сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные J’son & Partners Consulting.

«Яндекс книги» занял 15,7% рынка цифровых книг и сохранил за собой второе место. Лидером снова стала группа компаний «Литрес»: в прошлом году его доля составила 47,1%.

С третьей по шестую позиции на рынке заняли платформы самиздата: «Литнет» с 12,2%, Author.Today с 7,2%, «Литмаркет» с 5,5% и «Литгород» с 2,1%. Таким образом, на крупнейшие платформы самиздата в совокупности пришлось более четверти рынка (27%).

Седьмая позиция — у сервиса «Строки». Его доля составила 1,6%. На выручку от прочих сервисов с книжным контентом («Звук», «VK музыка», Wildberries, «Альпина книги» и др.) пришлось 8,7% рынка.

К ключевым драйверам рынка цифровых книг авторы исследования отнесли сегменты самиздата и экосистем. Так, экосистемы в прошлом году нарастили свою долю в 2,1 раза до 19,1%, а самиздат — на 1,4 п. п. до 37,4%. Другой фактор роста — подписная модель книжного контента, которая увеличилась более чем в 1,5 раза до 37,8%.

Ранее сообщалось, что количество новых книг самиздата в первом квартале 2025 года увеличилось почти на 70%. Лидируют в сегменте платформы «Литрес», «Литнет» и Author.