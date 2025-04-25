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25.04.2025 в 11:25

Российский рынок развлечений вырастет до 2 трлн рублей к 2029 году

«Яндекс» прогнозирует увеличение показателя вдвое за счет развития технологий, партнерств и кросс-медийных проектов

Объем российского рынка развлечений, включая онлайн-сервисы и офлайн-мероприятия, на сегодняшний день превышает 1 трлн руб. Такую оценку в беседе с Forbes дала руководитель Фантеха (подразделение развлекательных сервисов) «Яндекса» Ольга Филипук.

По прогнозам компании, рынок может удвоиться и достичь 2 трлн руб. к 2029 году. Такой рост, по мнению Филипук, будет поддержан активным развитием технологий, партнерств различных участников индустрии и созданием новых кросс-медийных франшиз.

Рынок развлечений включает в себя широкий спектр услуг: от стриминговых платформ кино, музыки, книг и игр до офлайн-событий, таких как концерты, спектакли и спортивные мероприятия. Также в это понятие входят лицензионные товары и монетизация контента. Ольга Филипук уточнила, что «Яндекс» нацелен на развитие этих направлений для формирования единого экосистемного подхода к развлечениям, что будет способствовать увеличению объемов рынка.

Эксперт отдельно оценила перспективы рынка контентных стримингов и подписок. В 2025 году он может вырасти на 25−30% и составить 210−215 млрд руб. В «Яндексе» уверены, что сам Фантех будет расти быстрее рынка.

По данным аналитиков GfK, в первом квартале 2025 года подписками на онлайн-кинотеатры пользовался 41% жителей российских городов. Показатель впервые превысил 40%. Всего подписками, включая бесплатные и оформленные на пробный период, пользовались 54% городских жителей, что также стало рекордом наблюдений.

Яндекс Россия Ольга Филипук Рынок развлечений
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