Российские онлайн-кинотеатры нарастили число подписчиков в первом квартале

В первом квартале 2025 года подписками на онлайн-кинотеатры пользовался 41% жителей российских городов. Показатель впервые превысил 40%. Всего подписками, включая бесплатные и оформленные на пробный период, пользовались 54% городских жителей, что также стало рекордом наблюдений. Об этом Sostav рассказали в исследовательской компании GfK.

«Кинопоиск» продолжает занимать первое место среди онлайн-кинотеатров как по общему количеству подписчиков (24% горожан), так и по количеству пользователей с платной подпиской (19%).

Второе место по общему числу подписчиков занимает Okko (14%), который впервые по этому показателю обошел Wink (12%), подвинув его на третье место. Okko и Wink также делят второе место по количеству платящих подписчиков (по 9%).

Далее в рейтинге по общему количеству подписчиков следуют «Иви» и Kion. Подписками на «Иви» в последние три месяца пользовались 11% горожан, на Kion — 9%. По доле платящих подписчиков «Иви» и Kion делят третье место — по 7% у каждого видеосервиса.