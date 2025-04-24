Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.04.2025 в 10:00

Российские онлайн-кинотеатры нарастили число подписчиков в первом квартале

Доля платящих пользователей видеосервисов впервые превысила 40%

В первом квартале 2025 года подписками на онлайн-кинотеатры пользовался 41% жителей российских городов. Показатель впервые превысил 40%. Всего подписками, включая бесплатные и оформленные на пробный период, пользовались 54% городских жителей, что также стало рекордом наблюдений. Об этом Sostav рассказали в исследовательской компании GfK.

«Кинопоиск» продолжает занимать первое место среди онлайн-кинотеатров как по общему количеству подписчиков (24% горожан), так и по количеству пользователей с платной подпиской (19%).

Российские онлайн-кинотеатры нарастили число подписчиков в первом квартале

Второе место по общему числу подписчиков занимает Okko (14%), который впервые по этому показателю обошел Wink (12%), подвинув его на третье место. Okko и Wink также делят второе место по количеству платящих подписчиков (по 9%).

Далее в рейтинге по общему количеству подписчиков следуют «Иви» и Kion. Подписками на «Иви» в последние три месяца пользовались 11% горожан, на Kion — 9%. По доле платящих подписчиков «Иви» и Kion делят третье место — по 7% у каждого видеосервиса.

Юлия Кловская
GfK Онлайн-кинотеатры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.