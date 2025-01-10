Продажи новых легковых авто по итогам 2024 года выросли почти на 50%

В 2024 году в России было реализовано 1,571 млн новых легковых автомобилей. Это на 48,4% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Автостат».

Порядка 28% от общего объема продаж по итогам 2024 года пришлось на отечественную Lada, продажи которой увеличились на 34,4% - до 436,155 тыс. единиц. В модельном рейтинге 2024 года первое место занимают автомобили семейства Lada Granta. Их «тираж» в 2024 году составил 201,5 тыс. авто (+2,8% к уровню 2023 года).

Китайский Haval стал самой популярной иностранной маркой. Его объем реализации достиг 190,6 тыс. автомобилей (+70,6% к уровню 2023 года).

В топ-10 брендов по продажам также вошли китайские марки Chery (157 тыс.), Geely (149,1 тыс.), Changan (106,1 тыс.), Omoda (49,5 тыс.), Exeed (40,9 тыс.) и Jetour (35,1 тыс.). В десятку также попали белорусский Belgee (34,6 тыс.) и китайский Tank (28,5 тыс.).

Бренд Exeed единственный завершил 2024 год с отрицательной динамикой (-3%)

Ранее сообщалось, что доля китайских автомобильных брендов в массовом сегменте в России составляет около 60%, в премиальном — 80%.